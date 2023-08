La VRT a lancé en 2022 un plan de transformation destiné à économiser chaque année 25 millions d'euros jusqu'en 2025. La première phase a mené à une cinquantaine de licenciements secs et à l'externalisation de la série télévisée "Thuis". La deuxième phase, prévue l'an prochain, ne nécessitera aucun départ forcé, a expliqué jeudi la direction lors d'une réunion avec les syndicats.

"Nous avons cherché de manière intensive des alternatives pour que le plan de transformation se poursuive sans licenciement sec", a expliqué Karen Donders, directrice des missions publiques et de l'organisation à la VRT. "Nous avons notamment analysé d'un œil critique le remplacement des employés qui quittent ou ont déjà quitté l'entreprise, permis à d'autres de prendre légalement leur retraite le plus tôt possible et n'avons pas pourvu certains postes vacants".

"Nous demandions depuis un certain temps des éclaircissements sur la réduction du nombre d'employés l'année prochaine", a déclaré Wies Descheemaeker du syndicat CGSP-ACOD. "Nous sommes soulagés que d'autres mesures aient permis de réduire à zéro le nombre de licenciement, mais pour ceux qui resteront, la charge de travail augmentera".

En 2025, 21 équivalents temps plein devraient également disparaître. La direction affirme qu'elle cherchera également des alternatives pour éviter les départs forcés.