Recticel annonce des résultats décevants et le départ de son CEO : "Les résultats finaux sont restés bien en deçà de nos attentes"

Le chiffre d’affaires (-7,4 %, à 266,1 millions d’euros) et l’Ebitda (bénéfice opérationnel) (-42,6 %, à 18,2 millions d’euros) ont “été décevants”, admet l’entreprise belge spécialisée dans les matériaux d’isolation. “Recticel est entièrement dépendante des marchés européens de la construction, qui ont peiné dans la plupart des segments”, poursuit le communiqué. ” Bien que nous ayons été prudents dans nos prévisions, les résultats finaux sont restés bien en deçà de nos attentes, la pression sur les prix et le désendettement opérationnel ayant eu plus d’effet que prévu”, souligne l’analyste de Degroof Petercam..

Mauvaise communication

L’entreprise Recticel annonce également le départ du CEO, Olivier Chapelle, en place depuis 13 ans. Il est remplacé par Jan Vergote, qui occupait des fonctions opérationnelles, chez Baltisse, l’actionnaire de contrôle de Recticel (avec 28 %). “Après la finalisation de la transformation de Recticel en un pur acteur de l’isolation, le conseil d’administration et Olivier Chapelle ont convenu qu’après 13 ans à la tête de Recticel, le moment était idéal pour passer le flambeau à un nouveau CEO”, souligne le communiqué.

On se souviendra qu’Olivier Chapelle avait bataillé ferme pour s’opposer à l’OPA hostile du groupe autrichien Greiner lancée fin 2021. Greiner avait lancé l’offre au prix (13,5 euros) qu’il avait payé pour le bloc d’actions de Bois Sauvage. Un prix jugé insuffisant par le conseil d’administration. Avec l’aide du président du conseil d’administration John Thijs, Olivier Chapelle avait réussi son coup mais en vendant la division “mousses techniques” au groupe américain Carpenter. À l’époque, l’action avait grimpé à près de 20 euros. L’annonce, plusieurs mois plus tard, d’un fort rabais sur le prix obtenu pour les mousses techniques avait fait chuter le cours de Bourse et terni l’image d’Olivier Chapelle.

”Suite à la mauvaise communication sur la clôture de la transaction Carpenter, la confiance entre la direction et les marchés financiers avait disparu. Nous pensons que l’annonce d’un manager aguerri, de surcroît doté d’une solide connaissance de ce secteur, pourrait rétablir la confiance rapidement”, poursuit l’analyste de Degroof Petercam.

Recticel s’attend à ce que son résultat opérationnel pour l’ensemble de l’exercice 2023 soit compris entre 40 et 45 millions d’euros. “Ces prévisions sont bien inférieures à nos 51 millions d’euros et au-dessous du consensus des analystes donné par Bloomberg (57 millions d’euros)”, souligne encore Degroof Petercam.