BeAngels va aussi financer des start-up en France

BeAngels vient de franchir une nouvelle étape dans cette stratégie en nouant un partenariat avec la société française de capital à risque Asterion Ventures. Ainsi, après avoir conclu une collaboration en Suisse (avec Verve Ventures), avoir créé une antenne au Luxembourg et s’être développé en Flandre, BeAngels s’ouvre les portes du marché des jeunes pousses françaises.

Des start-up à impact de qualité

Asterion Venture n’est pas, à proprement parler, un réseau de business angels comme l’est BeAngels. “C’est une structure hybride entre un fonds d’investissement et une communauté d’investisseurs”, nous explique Claire Munck, CEO de BeAngels. Créé en 2021, Asterion rassemble déjà 800 investisseurs privés issus, pour une large part, de l’écosystème tech français. Le fonds se caractérise par un positionnement sur les investissements à impact, avec une priorité donnée aux primo-entrepreneurs qui réalisent une première levée de fonds. Asterion a déjà permis le financement de 16 start-up françaises à impact et vise à en accompagner 100 dans les cinq prochaines années.

guillement "Grâce au partenariat avec Asterion, nous allons pouvoir accéder à un dealflow très qualifié de start-up françaises à impact."

”L’impact est devenu une grande tendance sous-jacente des investissements réalisés par nos membres, expose Claire Munck. Grâce au partenariat avec Asterion, nous allons pouvoir accéder à un dealflow (volume d’opportunités d’investissement) très qualifié de start-up françaises à impact”. En pratique, un pourcentage compris entre 5 % et 10 % de tous les investissements d’Asterion sera réservé aux membres de BeAngels. Asterion s’engage également à ce que tous les investisseurs belges et luxembourgeois passent par BeAngels avant d’investir chez eux. “C’est la rencontre entre deux démarches avec une même intention : permettre le financement des projets les plus ambitieux par les investisseurs les plus chevronnés, démocratiser l’investissement à de nouveaux profils et viser un impact systémique et positif”, souligne Stéphane Bourbier, fondateur d’Asterion Ventures.

Développer la communauté des investisseurs

Pour Asterion et les start-up françaises, l’intérêt de se lier à un réseau de référence comme BeAngels est de s’arrimer à une communauté capable de contribuer à leur financement et d’accélérer leur développement hors de l’Hexagone. “Les start-up soutenues par Asterion sont ambitieuses. Elles ont l’objectif de toucher d’autres marchés que la France et ciblent, en particulier, les marchés belge et luxembourgeois. Il y a donc un impact local évident pour nous”, assure Claire Munck. BeAngels envisage-t-il de s’étendre à d’autres pays limitrophes, comme les Pays-Bas ou l’Allemagne ? Ce n’est pas à l’agenda. “Il y a encore beaucoup de travail à faire en Belgique, notamment en Flandre, et dans le nord de la France pour développer notre communauté d’investisseurs”, répond la patronne, d’origine française, de BeAngels.

S’agissant des activités de BeAngels, la situation reste complexe pour le capital à risque et les business angels. Après des années 2020 et 2021 exceptionnelles, le déclenchement de la guerre en Ukraine a refroidi les enthousiasmes… “Les business angels hésitent toujours à investir, indique Claire Munck. Les dossiers d’investissements continuent, malgré tout, à alimenter le dealflow de BeAngels. En 2022, nous avons investi, au total, 7,6 millions d’euros dans 65 start-up. Et on espère faire mieux cette année”.