De Walibi à Pairi Daiza... Quels parcs à thèmes ont le mieux résisté à l'été pluvieux et aux vacances plus courtes?

La plupart des parcs à thème, d'attractions et des zoos belges ont bien résisté à l'été pluvieux et aux vacances plus courtes en communauté Wallonie-Bruxelles. Si Walibi a accueilli moins de visiteurs que l'année dernière, Pairi Daiza se félicite de la fréquentation en hausse.