La mise en garde de Marc Raisière (Belfius) sur les bons d'Etat : "Attention de ne pas créer un stress de liquidités"

Dans un entretien accordé en marge de la sortie des résultats semestriels de Belfius, en l’occurrence excellents, le CEO Marc Raisière savait qu’il n’échapperait pas à la question du succès phénoménal des bons d’État. Pour répondre à la question de savoir si ce n’est pas un camouflet pour les banques, il a préparé un long argumentaire. “Je crois qu’il faut éviter d’être dans l’hyper simplification”, nous explique-t-il d’emblée. Et de rappeler les crises qui se sont succédé depuis 2008. Il y a d’abord eu la faillite des banques en 2008-09, celle des pays deux trois années plus tard qui ont toutes deux conduit à l’implémentation d’une régulation bancaire draconienne. Les banques ont plus récemment dû faire face à la crise sanitaire pendant laquelle “elles ont été au rendez-vous” ; et depuis 2023, il y a une forte remontée des taux que “personne n’avait anticipée”, et qui se caractérise par un cycle inversé où les taux courts sont plus élevés que les taux longs.