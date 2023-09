"En agence, vous avez un interlocuteur en face de vous pour vous aider, vous n'êtes pas seul chez vous devant un écran"

À lire aussi

Il reprend avec dynamisme : "Je voudrais m'attaquer à une "légende urbaine" selon laquelle c'est plus cher de passer par une agence parce qu'il y a un intermédiaire de plus. Je répondrai que ce n'est pas nécessairement plus cher car nous pouvons en effet acheter des lits d'hôtel ou autres moins cher parce que nous les achetons en nombre. Et puis, rien ne vous empêche d'entrer dans une agence en disant que vous avez organisé tel voyage à tel prix et demander si l'agence peut faire la même chose ou moins cher et, si oui, vous aurez la protection de l'agence en plus. Vous avez tout à gagner… et rien à perdre".

On l'aura compris, le métier lui tient à cœur. Philippe Hagelstein, diplômé en Sciences économiques appliquées, avait pourtant commencé - la voie royale - comme auditeur chez Coopers&Lybrand, avant de passer, deux ans plus tard - "le temps de devenir senior" -, chez Econocom comme directeur administratif et financier en Belgique, puis contrôleur de gestion pour toutes les filiales européennes, basé à Paris.

Mais fin 1990, l'histoire rattrape ce fils unique : il entre dans l'affaire familiale, Voyages Helios, "comme le soleil". "Nous étions en pleine première crise du Golfe et, pendant trois mois, nous n'avons plus vu personne en agence." L'entreprise compte 16 agences aujourd'hui (15 en Wallonie et une à Bruxelles).

Début 1995, il cofonde avec 8 autres professionnels Gigatop qui deviendra Gigatour, une coopérative alignant à l'heure actuelle 53 points de vente dans le sud du pays et un à Bruxelles, le sien. Rien au nord "parce qu'en Flandre, il y a déjà un groupement très puissant, Selectair". La coopérative a débuté comme centrale d'achat auprès des fournisseurs (T.-O., compagnies aériennes, etc.) pour acheter ensemble et obtenir un meilleur prix, avant que les agences ne décident de s'identifier sous une marque commune : ce sera Gigatour. Mot d'ordre : le service au client ! "En agence, vous avez un interlocuteur en face de vous pour vous aider, vous n'êtes pas seul chez vous devant un écran", souligne celui qui devenu CEO de Gigatour voici une quinzaine d'années (chiffre d'affaires en 2022 : 74,5 millions d'euros, et 150 équivalents temps plein).

Du lobbying au surtourisme

Depuis juin dernier et pour 3 ans, il coiffe une autre casquette, celle de président de l'Upav, l'association représentative des agences de voyages francophones (soit 320 points de vente en Wallonie et à Bruxelles : "environ 85 % de l'ensemble des agences francophones"). Celle-ci a fait entendre la voix du terrain auprès des politiques pendant la crise sanitaire. Philippe Hagelstein se réjouit au passage que le Covid n'a entraîné aucune faillite chez Gigatour. Sur sa table aujourd'hui, trois "gros dossiers" : "Un, du lobbying dans le cadre de la préparation d'une nouvelle directive sur les voyages à forfait, normalement prévue d'ici un an. Deux, les nouvelles règles sur la TVA en vigueur en Europe depuis le début de l'année - très compliquées au point de vue administratif pour les agences - et les futures règles en gestation. Trois, le dossier le plus important, celui qui va occuper les 10 années à venir : les normes ESG (environnement, social et gouvernance)". Avec la même idée en tête : "Keep it simple, ne pas construire des usines à gaz".

Enfin, d'après lui, on dit "tout et son contraire" à propos du surtourisme : "On veut bien recevoir des touristes car ils amènent des devises mais on ne veut pas les voir. À un moment donné, il faut choisir". "Dans 80 % des destinations touristiques , il y a de la place, ajoute-t-il. Si on veut réguler en la matière, il y a trois façons de le faire : obliger les touristes à s'inscrire à l'avance sur un site Internet, différencier par le prix ou pousser à venir à une autre période." Quant à savoir si les destinations plus au nord, et donc moins chaudes, vont cartonner dans les années à venir, "ce sont des projections qui tombent sous le sens même si le nord est très cher. Mais au niveau pratique, l'offre est loin d'être suffisante. Si demain, 10 % des gens qui allaient en Espagne optaient pour le nord, la Scandinavie et les Pays-Bas seraient entièrement occupés."

"Dès que j’ai du temps, je pars"

Les Marquises. "Je voyage relativement peu car je n'en ai pas le temps", regrette Philippe Hagelstein. "Mais dès que j'ai du temps, je pars !", complète aussitôt celui qui en a vu, des destinations. Son plus beau voyage ? "La Polynésie, les îles Marquises, en croisière. Pour la beauté des paysages et la gentillesse des Marquisiens qui m'a vraiment frappé". Le trip qu'il n'a pas encore fait et dont il rêve : "Il y en a trois : Israël, le Japon et le Kenya… Mais j'ai encore le temps de les faire !".

En quelques dates

24 mars 1964 : naissance de Philippe Hagelstein à Louvain.

1986 : après un master en Sciences économiques appliquées à l’UCLouvain, il entre comme auditeur chez Coopers&Lybrand. Il travaille ensuite chez Econocom.

1995 : il cofonde Gigatop qui deviendra plus tard Gigatour, une coopérative d’agences de voyages.

Juin 2023 : il devient président de l’Upav, l’association des agences francophones.