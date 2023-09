Amazon teste une nouvelle stratégie pour limiter les livraisons gratuites: du changement à venir ?

Car pour pouvoir profiter de la livraison offerte, deux moyens sont possibles : souscrire à l’abonnement Prime ou effectuer un achat de plus de 25 euros. Mais du changement est à venir. Dans plusieurs régions des États-Unis choisies aléatoirement, certains clients ont découvert que ce seuil a augmenté, passant de 25 dollars à 35 dollars. Le terme “découvert” n’est pas choisi au hasard puisqu’aucune information n’a été donnée aux clients. Ces derniers s’en sont d’ailleurs étonnés sur les réseaux sociaux, avant que la firme confirme la nouvelle via un communiqué envoyé à la chaîne de télévision CNBC. “Nous évaluons continuellement nos offres et procédons à des ajustements en fonction de ces évaluations. Les membres Prime continuent de bénéficier de la livraison gratuite sur plus de 300 millions d’articles, avec des dizaines de millions d’articles disponibles pour une livraison gratuite le même jour ou en un jour.”

À ce jour, ce changement n’est encore qu’en phase de test. Mais s’il s’avère concluant, il y a de fortes chances que ce montant minimal soit appliqué partout Outre-Atlantique et par la suite, sur le sol européen.

Quelles stratégies ?

Amazon sort d’une situation difficile. L’année dernière, l’entreprise a dû réduire ses coûts, et notamment ceux liés aux salaires. Résultat : 27 000 personnes ont été licenciées. Malgré cela, pour le deuxième trimestre de 2023, la firme a enregistré un chiffre d’affaires de 134,4 milliards de dollars, avec un bénéfice net de 6,7 milliards.

Mais il semblerait que la multinationale veut aller encore plus loin dans sa relance. L’objectif derrière cette dernière modification sur la livraison est clair : inciter les clients à dépenser plus d’argent sur la plateforme ou les amener à souscrire à un abonnement Prime, qui permet notamment de ne payer aucun supplément pour la livraison.

À noter qu’en France et en Belgique, l’abonnement a augmenté l’année dernière. Il est passé de 49,90 à 69,90 euros par an. Si aucun lien de cause à effet peut être prouvé entre l’augmentation du prix et cette phase de test, l’extension de celle-ci pourrait renflouer encore un peu plus les caisses de la multinationale.

Du déjà-vu

Il y a quelques années, Amazon avait déjà modifié le montant minimum pour une livraison gratuite. En 2016, il était d’ailleurs supérieur à la somme actuelle puisqu’elle est passée de 35 à 49 dollars aux États-Unis. Mais du côté d’un de ses principaux concurrents américains, Walmart, ce n’était pas aussi élevé. La société de Jeff Bezos a donc dû faire marche arrière, l’abaissant à 25 dollars.

Seulement, Walmart a depuis augmenté son seuil à 35 dollars. De quoi donner quelques libertés à Amazon pour quelques expérimentations.