Des magiciens aux cartes “Magic”, comment le belge Cartamundi est devenu leader mondial des jeux de cartes et de société

Les “cartes du monde”

À la genèse de cette aventure entrepreneuriale, on trouve trois imprimeries vieilles de plus de 250 ans. En 1970, la Fabrique Brepols, Van Genechten et Léonard Biermans, sociétés expertes dans la fabrication de cartes à jouer, se regroupent au sein de la joint venture Cartamundi, qui signifie “cartes du monde” en latin. Le premier jeu de cartes sort de l’usine anversoise le 2 août 1971. Les designs sont inspirés des précédentes créations des trois imprimeries, comme ceux des têtes couronnées ou du joker Mesmaekers – imaginé en 1910 par l’entreprise du même nom rachetée en 1968 par Van Genechten.

En 1993, le groupe crée Cartamundi France SARL tout près de Paris pour attaquer le marché européen. L’année suivante, c’est dans le Kentucky que l’entreprise ouvre son premier bureau de vente, tout près du site historique de la United States Playing Card Company (USPCC). À la même période, la marque étend ses activités aux jeux de cartes à collectionner, notamment Star Trek et Star Wars. L’entreprise belge commence également à imprimer les cartes “Magic : The Gathering”, plus communément appelées “cartes Magic”. Ces cartes à jouer et à collectionner imaginées en 1993 par un professeur de mathématiques américain sont alors en train de devenir massivement populaires, et encore aujourd’hui elles sont considérées comme la référence dans le monde des cartes à jouer.

Expansion internationale

En 1996, Cartamundi établit son siège social américain et une usine de fabrication dans le Tennessee. Au fil des années, le groupe s’implante dans de nouveaux pays. Dans l’ordre chronologique, des sites sont ouverts aux Pays-Bas, en Suède, en Hongrie, à Singapour, en Espagne, en Autriche et en Turquie. Les nouveaux sites de Cartamundi sont également le résultat d’acquisitions importantes. En 2005 par exemple, la société brésilienne Copag intègre le groupe et apporte au Belge son savoir-faire et ses designs de cartes de poker et de bridge.

Main-mise sur les cartes Bicycle

En 2011, le groupe lance une nouvelle branche d’activité à Los Angeles, Elite Packaging, qui répond aux besoins d’emballage des studios de divertissement. Puis en 2015, Cartamundi rachète les usines du géant américain du jouet Hasbro en Irlande et dans le Massachusetts, ce qui lui permet d’élargir considérablement sa production.

Mais la plus grande acquisition de toutes, c’est celle de son concurrent majeur United States Playing Card Company en 2019. Depuis cette date, Cartamundi possède les droits des cartes à jouer Bicycle, populaires dans le monde entier et très prisées des magiciens.

Avec des millions de jeux de cartes Pokémon, Donjons&Dragons, de Monopoly et de Cluedo vendus, Cartamundi a enregistré une croissance moyenne de 10 % par an sur la dernière décennie. Avec ses 2 500 salariés environ, le groupe a réalisé 650 millions d’euros de ventes en 2022, soit 13 % de plus que l’année précédente. Fin 2022, le groupe a même investi 25 millions d’euros pour doubler sa capacité de production à Turnhout d’ici deux ans, et 55 millions notamment pour construire une troisième usine à Tokyo et un site en Allemagne.

Cependant, l’usine d’Irlande rachetée en 2015 à Hasbro a fermé en mars dernier. La popularité des jeux de plateau ayant quelque peu diminué, le groupe a en effet décidé d’arrêter d’y produire Monopoly, Cluedo, Risk et Trivial Pursuit. Sur le site acquis auprès d’Hasbro au Massachussets, un quart des employés ont été remerciés… À présent, Cartamundi tente le grand plongeon dans le monde numérique via son entité Digital Ventures, à mi-chemin entre un incubateur de start-up et un fonds de capital-risque.