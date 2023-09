Un quart des magasins Delhaize ont trouvé un repreneur: voici la liste des nouveaux franchisés

Ces 17 magasins seront transformés en supermarchés Delhaize indépendants dans les semaines à venir et ouvriront au cours des mois de novembre, décembre et janvier prochains. Il s'agit notamment des magasins de Verviers, Tournai, Ath et Mons en Wallonie, et de Roodebeek ainsi que Fort Jaco à Bruxelles.

Début août, Delhaize avait annoncé la liste des 15 premiers supermarchés franchisés.

La liste complète des nouveaux magasins franchisés: