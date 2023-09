"La concurrence doit nous stimuler et non nous effrayer" : Olaf Scholz rassure les constructeurs allemands face à la concurrence chinoise

L’histoire se répète donc à la faveur du salon de la Mobilité (IAA) qui s’est ouvert mardi à de Munich, dans le fief du constructeur bavarois BMW. Signe des temps, justement, quelque 40 % des exposants sont des constructeurs chinois, dont BYD qui s’offre même le luxe d’avoir l’un des plus grands stands du salon.

"La concurrence doit nous stimuler et non nous effrayer", a toutefois balisé le chancelier allemand Olaf Scholz, en évoquant le bras de fer entre les constructeurs chinois et les Européens, sur le segment des voitures électriques.

Cette prépondérance chinoise à Munich s’explique en partie par l’absence de nombreux constructeurs : Stellantis est uniquement présent avec la seule marque allemande – Opel – de son large portefeuille alors que les Japonais, Toyota en tête, se sont abstenus de faire le déplacement. D’où une attention accrue sur les véhicules en provenance de l’Empire du Milieu, qui proposent généralement des voitures à des prix (bien) plus abordables dans leurs segments respectifs.

L’un des gros bras chinois, c’est donc le constructeur BYD (Build Your dreams) qui a posé ses premiers pas en Europe en 2022. BYD, c’est tout simplement le plus gros fabricant de véhicules électriques au monde, avec une production totale ayant dépassé la barre de cinq millions en août dernier, là où la plupart des constructeurs européens sont encore à des années-lumière d’une production véritablement de masse.

BYD devant Tesla

Le constructeur chinois fait même de l’ombre à l’Américain Tesla au niveau mondial : BYD a vendu quelque 641 000 voitures électriques lors du premier semestre de l’année, soit bien plus que les 564 000 voitures de la marque californienne. Et BYD ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : le Chinois a présenté à Munich son modèle Seal, qui doit justement concurrencer la Model 3 de Tesla sur quinze marchés européens, dont la Belgique. De son côté, Tesla a justement présenté une nouvelle version de sa Model 3.

Et les Européens dans tout cela ? Bien entendu, ils ne restent pas les bras croisés et ont multiplié les annonces touchant leurs modèles électriques, alors même que l’Europe a décidé d’interdire la vente de voitures à moteur thermique à l’horizon 2035.

À tout seigneur tout honneur, l’hôte géographique des lieux, BMW, a présenté sa vision "Neue Klasse", dont l’ambition est justement de répondre à la concurrence de plus en plus pointue de Tesla et des constructeurs asiatiques. Cette classe de voitures électriques, attendues à partir de 2025, sera bien plus efficace. Elle représente "30 % d’autonomie en plus, une recharge 30 % plus rapide, 25 % d’efficience en plus", a assuré un des dirigeants du groupe, Frank Weber, dans un communiqué publié par BMW.

Mercedes-Benz n’est pas demeuré en reste et a proposé une nouvelle famille de modèles qui "sublime l’expérience électrique", assure le constructeur de Stuttgart. La version de série du concept présenté à Munich est attendue pour 2024, avec quelques solides arguments de vente puisqu’elle propose un rayon d’action de 750 kilomètres. Surtout, la batterie peut être rechargée pour l’équivalent de 400 kilomètres en un petit quart d’heure.

Renault, VW et Cupra, parmi les constructeurs européens, ont aussi présenté de nouveaux modèles électriques.

Le prix, le nœud du problème

Le chancelier Scholz a d’ailleurs profité de la tribune de l’IAA pour annoncer l’Allemagne deviendrait "le premier pays d’Europe à introduire une loi obligeant les opérateurs de 80 % de toutes les stations-service à proposer des options de recharge rapide d’au moins 150 kilowatts pour les voitures électriques". De quoi éviter aux conducteurs empruntant les routes allemandes de s’inquiéter de la disponibilité de bornes de recharge, même si le chef du gouvernement de Bonn n’a pas évoqué de calendrier précis pour la mise en œuvre de cette disposition.

Reste le nœud du problème : le prix. Mercedes et BMW tapent logiquement dans le haut du panier alors que plusieurs constructeurs, comme VW, Cupra, Renault ou encore Citroën et Fiat, vont commercialiser dans les années à venir des électriques ne dépassant pas la barre des 25 000 euros, du moins dans leur modèle de base.

D’ici-là, et indépendamment du succès de ces modèles futurs, les Chinois gardent généralement une longueur d’avance en termes de rapport qualité/prix. "J’ai bien peur que les consommateurs n’aient pas les poches assez remplies pour passer à l’électrique", a ainsi déclaré à l’AFP Matt Lei, président de la division commerciale internationale de Leapmotor, qui propose déjà en France son modèle TO3 pour un prix de location de six euros par jour. "C’est là que nous voyons une opportunité".