Les Belgian Red Bears débarquent en Pologne pour un championnat de "professionnels"

Quarante métiers y sont en compétition dans 6 secteurs d’activités : arts créatifs et mode, technologies de l’information et de la communication, industrie, construction, transports et logistique et services. Les métiers en compétition figurent pour beaucoup dans la liste des métiers en pénurie. La Belgique est présente dans 19 métiers, 5 d’entre eux se déroulant en équipe.

Une formation pointue

Pendant des mois, chaque compétiteur a pu s’entraîner sur les conseils de son expert WorldSkills Belgium et d’autres professionnels du secteur et de son métier, dans un atelier, un centre de formation ou encore à l’école, en Belgique ou en Europe lors de formations ou compétitions organisées par les autres pays WorldSkills. Quatre stages résidentiels ont également été organisés par WorldSkills Belgium pour permettre au Belgian Team de former une cohésion indispensable pour une équipe nationale. Des préparateurs physique et mental se sont appliqués à développer l’esprit d’équipe, la confiance en soi, la communication, la gestion du temps ou encore la créativité.

Côté chiffres, Euroskills Gdansk c’est aussi : 60 000 m² d’espace de compétition, 100 000 visiteurs attendus et 2 tonnes de matériel envoyé par le Team belge à Gdańsk.