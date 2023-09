Michael Anseeuw (BNP Paribas Fortis) : "Les bons d’État ont incité les gens à investir, mais il faudrait apporter trois corrections"

Dans un entretien accordé à La Libre, le CEO Michael Anseeuw relève tout de même un point positif à cette opération, à savoir “qu’elle a incité les gens à investir pour la première fois”. Mais, “dans un monde idéal”, il faudrait y apporter “trois corrections”. Un : revoir la fiscalité avantageuse dont ont bénéficié les bons d’État grâce à la réduction temporaire du précompte mobilier de 30 à 15 %. Cette réduction crée une discrimination notamment par rapport aux obligations des entreprises précomptées à 30 %. Et quand on lui rétorque que les banques sont, elles aussi, avantagées avec l’exemption du précompte sur le livret d’épargne (jusqu’à 980 euros d’intérêts) qui leur permette d’avoir du financement bon marché, Michael Anseeuw répond que “c’est le client qui est avantagé”. Mais il ajoute “qu’il préférerait une fiscalité identique pour tous les produits”. Deux : “On devrait mettre un plafond” à ce genre d’émission de bons d’État. Et de faire remarquer que les montants récoltés – près de 22 milliards – “ont dépassé” les besoins de l’Agence de la dette. “Ce serait mieux de travailler avec un montant défini”. Trois : “Tout le monde devrait avoir un compte titre”. Et cela afin de répondre aux obligations de la directive Mifid, qui vise notamment à protéger les investisseurs. Cela permet “une discussion sur la diversification du portefeuille”, que le CEO juge indispensable.

Quant à savoir s’il ne faut pas y voir un pied de nez des clients aux banques qui tardent trop à augmenter leur taux, le CEO répond que “tous les clients qui n’ont pas bougé sont satisfaits”. Pour lui, cette opération démontre avant tout que “les gens sont à la recherche de rendement. On doit plus qu’avant conseiller nos clients sur l’offre que nous avons. On doit repenser notre approche en termes de relations clients. On a des produits qui offrent du rendement. Il faut renforcer notre dispositif en matière de conseils”. En clair, cette opération sera, à ses yeux, un tournant “si elle pousse les clients à avoir une discussion avec les banques”.

Mais le succès des bons d’État va-t-il faire bouger les banques en termes de taux d’intérêt sur l’épargne, ce qui était quand l’objectif poursuivi par ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) ? “Si le taux de la Banque centrale européenne reste à 3,75 %, des hausses de taux vont se produire dans les mois à venir”, assure-t-il.

Pour se défendre des critiques sur une rémunération trop peu généreuse, la banque a analysé l’évolution des taux, en particulier par rapport aux autres pays. “Si on regarde comment la hausse des taux (NdlR : décidée par la Banque centrale européenne) s’est répercutée dans la rémunération de l’épargne, la courbe est défendable. Les écarts ne sont pas exceptionnels. Le grand public attend que les taux remontent. Les banques ont dit qu’ils allaient remonter, mais que cela prendra du temps. C’est à chaque banque de faire le maximum possible”, explique-t-il, tout en insistant sur le fait que c’est “un sujet très complexe qui est parfois expliqué de manière réductrice”.

Du côté des taux des crédits, Michael Anseeuw tient aussi à répondre aux critiques en faisant valoir que “le crédit habitation reste très abordable par rapport à d’autres pays”.

Pas de réduction d’agences

Autre sujet d’attention et de critique : l’accessibilité de la banque, “qui est très importante pour la banque”. Premier constat : “Le digital continue à croître”. Par contre les baisses constatées dans le passé au niveau des interactions physiques ne sont plus d’actualité. “On est arrivé à un seuil”. Ce qui plaide pour “qu’il n’y ait pas de réduction d’agences” à l’horizon.

Michael Anseeuw insiste aussi sur le fait que “grâce à l’intégration de bpost banque, le groupe offrira le réseau le plus étendu”. Cela veut dire 960 agences, dont 656 bureaux de poste où les clients pourront faire des opérations transactionnelles alors que les agences de BNPP Fortis seront dédiées au conseil. “Avoir la proximité pour le conseil est devenu important.

Dans les prochaines semaines, BNP Paribas Fortis va informer ses clients de l’intégration et du lancement de deux nouveaux packs, un à 2 euros et l’autre à 5,5 euros. Toutes les options (comme une carte de crédit) seront gratuites la première année, en 2024.