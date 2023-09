La mission confiée au nouveau patron est d’accélérer la croissance de Telesign, diriger les activités du groupe dans le domaine de l’identité digitale et exploiter des synergies après l’acquisition récente de Route Mobile – une transaction qui devrait se finaliser dans les 6 à 9 mois à venir.

Devenir un leader digital

Guillaume Boutin, administrateur délégué de Proximus, remercie dans un communiqué Joe Burton "pour son importante contribution au succès de nos activités internationales. Sous sa direction, Telesign a suivi une trajectoire impressionnante de croissance rapide et a réalisé d’excellentes performances opérationnelles et financières." Il confie avoir "toute confiance" en Christophe Van de Weyer "pour guider Telesign dans sa prochaine phase de croissance et aider le groupe Proximus à devenir l’un des leaders mondiaux dans les domaines de la communication et de l’identité digitales."

Diplômé de la KULeuven en Ingénierie Commerciale, Christophe Van de Weyer a rejoint Proximus en juillet 2020, après une carrière de près de 20 ans au sein de Bain&Company. Il a exercé les fonctions de COO au sein de la Enterprise Business Unit. En 2021, il s’est vu confier une responsabilité supplémentaire : Managing Director des filiales IT de Proximus dans le Benelux. Christophe Van de Weyer prendra ses fonctions dès le 15 septembre.