Carton du bon d’État : quand le patron de Belfius agace la Vivaldi

”Cela représente 8 % de notre buffer (NdlR : coussin) de liquidités. C’est énorme. Il faut faire attention de ne pas créer un stress de liquidités. Le système bancaire ne doit pas être fragilisé. Au contraire, il doit être solide et efficace. Le gouvernement n’a pas besoin de mettre à mal la liquidité du système bancaire”, avait expliqué Marc Raisière vendredi, dans un entretien accordé à La Libre. Et de plaider pour cette émission ne soit pas suivie d’une seconde dans les mois à venir. Le patron de Belfius a également laissé entendre que si les banques sont confrontées à un tel stress de liquidités, elles pourraient prêter moins facilement et à des conditions potentiellement moins favorables. On pense évidemment ici notamment aux crédits hypothécaires.

”Ces déclarations ne resteront pas sans suite”

Des déclarations qui ont fait bondir plusieurs membres des partis de la majorité gouvernementale. “Menace du patron de Belfius d’augmenter les taux emprunteurs à cause du succès du succès du bon d’État, alors que sa banque ne bouge (quasi) pas ses taux sur les comptes d’épargne. C’est inacceptable, surtout de la part d’une banque publique. Ces déclarations ne resteront pas sans suite”, a ainsi réagi sur X (ex-Twitter) Gilles Vanden Burre, chef de groupe Ecolo à la Chambre. “À la fois sur le fond et sur la forme, je trouve inacceptable que le patron d’une banque publique mette en cause la politique de l’État. Et d’une certaine manière, culpabilise les petits épargnants qui ont souscrit à ce bon d’État”, a commenté, de son côté, le ministre fédéral de l’Économie Pierre-Yves Dermagne (PS) mardi matin sur les ondes de Bel RTL.

guillement “A l’heure où vous réalisez des bénéfices exceptionnels, dire que vous allez rendre le prêt immobilier encore plus cher est incompréhensible."

Même le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) est y allé de son couplet critique dans la presse flamande : “A l’heure où vous réalisez des bénéfices exceptionnels, dire que vous allez rendre le prêt immobilier encore plus cher est incompréhensible. […] . Ma conviction est que si une grande banque bouge, le marché bougera également. Nous l’avons vu dans le secteur de l’énergie, dans celui des télécommunications et dans d’autres secteurs. On dit que les banques étaient toutes sur le pont la semaine dernière. Pour être clair, j’espère que tout le monde sera sur le pont chaque jour et que les banques feront des efforts pour se battre pour leurs clients. Les obligations d’État ont clairement montré que les clients ne laissent pas dormir leurs économies. Je suppose que les banques réagiront au signal dans les semaines à venir”.

Bref, il y a visiblement de la tension de l’air entre le top management de Belfius et un gouvernement qui, à défaut de la mise en œuvre d’une grande réforme fiscale, n’entend visiblement pas que le succès indéniable du bon d’État soit terni par une sortie médiatique d’un banquier, qui plus est d’une institution 100 % publique.