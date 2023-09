Le Chinois MG affole les compteurs avec des progressions de ventes en Belgique dignes de son concurrent américain Tesla

L’évolution de ses ventes est assez fulgurante, depuis son retour sur le marché belge à la faveur du salon de l’auto de janvier 2020 avec un modèle électrique : la marque MG a ainsi enregistré un bon de ses immatriculations de 851,61 % en août dernier, par rapport au même mois de 2022, selon les dernières statistiques de Febiac, la Fédération de l’Automobile et du Cycle. Depuis le début de l’année, la progression est cette fois de 370,41 % pour 2 846 véhicules immatriculés contre à peine 192 sur les douze mois de 2021, soit la deuxième plus forte hausse sur le marché belge derrière Tesla (+374,70 %) avec des volumes toutefois plus significatifs (10 937).