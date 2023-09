L’investissement dans Odoo permet à Noshaq d’afficher un bénéfice historique

Les deux dirigeants de Noshaq font état d’un résultat net, avant impôt, “d’environ 32 millions d’euros”, ce qui est “bien au-delà des prévisions budgétaires initiales” et trois fois plus élevé que le résultat dégagé lors de l’exercice précédent (10,5 millions d’euros). MM.Javaux et Servais restent toutefois prudents : les comptes, clôturés au 30 juin, seront approuvés par l’assemblée générale des actionnaires en novembre. Toujours est-il que jamais, en 38 ans d’existence, le groupe Meusinvest, devenu Noshaq en 2019, n’aura réalisé un tel résultat net. Il faudra aussi attendre l’assemblée générale pour connaître le dividende versé aux actionnaires (Wallonie Entreprendre, Nethys, NEB, BNP Paribas Fortis, Ethias, Belfius, CBC, …).

Cette performance s’explique par des plus-values réalisées pour un montant de 53 millions d’euros et des dividendes perçus pour un montant de 1,7 million. Il intègre aussi “entre 14 et 15 millions d’euros” de moins-values et de réductions de valeur (dont celle relative à la participation de Noshaq dans la société pharmaceutique Mithra, “investissement que l’on a déjà totalement dérisqué”, a tenu à répéter Gaëtan Servais).

Le super coup Odoo

Du côté des opérations fructueuses, il y a surtout eu celle concernant Odoo. Rentré au capital de la société de logiciels du Brabant wallon fin 2019, Noshaq a profité, en juin, de l’arrivée du fonds d’investissement General Atlantic au capital de la licorne wallonne pour céder la moitié de ses parts (Wallonie Entreprendre, actionnaire de référence de Noshaq, en faisant de même). L’opération s’est traduite par une plus-value de plusieurs millions d’euros. D’après nos informations, Noshaq avait investi 13 millions d’euros, dont 10 millions en capital, dans Odoo. Cela lui avait permis d’avoir 2 % du capital. Entretemps, la valorisation d’Odoo a littéralement explosé. Elle s’élève aujourd’hui à plus de 3,5 milliards d’euros. Ainsi, en cédant la moitié de ses parts, Noshaq a récolté la coquette somme de 35 millions d’euros !

”Aujourd’hui, analyse Gaëtan Servais, la priorité des équipes de Noshaq est d’aller chercher les pépites qui, comme Odoo et d’autres sociétés dans lesquelles nous avons investi, nous permettront de maintenir le modèle vertueux mis en place depuis quelques années, avec la finalité de créer de l’activité et de l’emploi en région liégeoise”.

Des investissements plus ciblés et sélectifs

Si Jean-Michel Javaux et Gaëtan Servais ont le sourire, c’est aussi en raison des décisions d’investissement prises au cours de l’exercice 2022-2023. Elles ont porté sur un montant total de 130 millions d’euros (69 millions en capital, 59 millions en prêts et 2 millions en leasings). Il s’agit du deuxième montant le plus élevé de l’histoire de Noshaq (après les 134 millions de l’exercice 2019-2020). En vingt ans, la moyenne annuelle de l’activité d’investissements décidés par Noshaq a été multipliée par 15.

Ce volume d’investissement en croissance s’est accompagné, en parallèle, d’un mouvement baissier du nombre de décisions d’investissements (134 décisions contre 142 décisions en 2021-2022). Les dirigeants de Noshaq l’expliquent par un contexte macroéconomique plus difficile et des reports de levées de fonds dans le chef de nombreuses sociétés, mais aussi par la volonté du groupe liégeois d’être plus sélectif dans ces investissements. Dans le cadre de son plan stratégique 2021-2026, Noshaq s’oriente vers des projets de plus grande envergure, dans des secteurs prioritaires (sciences de la vie, l’immobilier et la reconversion, le numérique, l’énergie, le développement durable et la mobilité, l’agroalimentaire et l’industrie) et en appliquant désormais, de façon systématique, un filtre ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Le portefeuille du groupe Noshaq, qui comprend 11 filiales et 3 fonds en gestion (Epimède, White Fund et Rise Proptech Fund), compte aujourd’hui 477 sociétés. C’est huit de plus qu’il y a un an.