Chris Peeters, le patron d'Elia, va prendre les commandes de bpost

Avant de rejoindre le groupe Elia en 2015 en tant que CEO, Chris Peeters a dirigé les activités de business consulting de Schlumberger en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Russie. Auparavant, il a passé 14 ans chez McKinsey (dont sept en tant qu'associé), se spécialisant dans le secteur de l'énergie. Au cours des dix premières années de sa carrière, il a lancé un bureau d'études et une entreprise de construction, et a également été actif en tant que directeur commercial et technique pour une partie de l'Europe chez Hoogovens Aluminium.

Manager de l'année

En 2021, il a été nommé Manager de l'année par le magazine économique et financier Trends pour avoir été "un manager travailleur et visionnaire, qui garde les deux pieds sur terre et fait bouger les choses avec calme et sérénité, en conciliant les intérêts et les attentes des différentes parties prenantes".

Sous sa direction, le groupe Elia est devenu l'un des gestionnaires de réseau les plus innovants d'Europe, en mettant l'accent sur la durabilité, la transformation numérique et la collaboration internationale. Son expertise et son regard visionnaire sur l'avenir ont grandement contribué à la transformation qu'a connue le Groupe Elia ces dernières années, devenant une entreprise socialement pertinente qui joue un rôle central dans la transition énergétique en Belgique et en Allemagne.

Poursuivre la transformation

En tant que CEO de bpostgroup, Chris Peeters poursuivra la transformation de l'opérateur postal belge en un acteur mondial de premier plan dans le domaine de la logistique d’e-commerce, avec un fort ancrage en Belgique et des ambitions en matière de développement durable. En outre, il devra assurer l'avenir du groupe et sa croissance.

L'ensemble du Conseil d'Administration remercie Philippe Dartienne pour le rôle important et actif qu'il a joué en tant que CEO intérimaire du groupe pendant cette période de transition, rôle que Philippe continuera à remplir jusqu'à la date d'entrée en fonction de Chris Peeters. Philippe Dartienne reste CEO ad interim de bpostgroup jusqu'à l'entrée en fonction de Chris Peeters et, par la suite, il continuera à assumer les fonctions de CEO ad interim des business units E-Logistics North America et E-Logistics Eurasia. Koen Aelterman reste CFO ad interim.