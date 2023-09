Aqualibi : les 4 nouveaux toboggans sont installés, dont deux "premières" en Europe

Le chantier wavrien a débuté en octobre dernier. Depuis le 28 août, Aqualibi est fermé au public. Il rouvrira le 22 décembre. Montant de l’investissement : 30 millions d’euros.

Un nouvel espace de détente et de restauration

Au menu, une extension de près de 1.000 m², ce qui porte le volume total d’Aqualibi à 8.000 m², avec une nouvelle tour en forme de pyramide tronquée de 25 m de haut qui abrite dès à présent les départs et arrivées de 4 nouveaux toboggans que l’on annonce “uniques dans le Benelux” ou même, pour deux d’entre eux, uniques en Europe. Comme le Duelling RocketBlast (les noms des toboggans vont encore changer…) qui permettra “des duels de glissades en bouées biplaces avec des descentes et des remontées à grande vitesse grâce à une technologie innovante de propulsion par jet d’eau”. Ou le Tornado Wave qui combine, pour la première fois en Europe, les éléments “vague” et “virage d’accélération”.

guillement Il s'agit du projet le plus ambitieux pour Aqualibi depuis son inauguration en 1987.

Outre cette série de nouveaux toboggans, qui s’ajoutent aux 5 toboggans existant, un nouvel espace de détente et de restauration extérieur sera accessible au printemps prochain à côté de l’actuel restaurant Palm Beach.

”Il s’agit du projet le plus ambitieux pour Aqualibi depuis son inauguration en 1987”, a précisé Julien Demonté, directeur d’Aqualibi depuis 2020.

5.442 panneaux photovoltaïques

L’autre moitié de l’investissement porte donc sur une série de travaux visant l’efficacité énergétique des lieux, pour s’inscrire dans la “trajectoire net zéro carbone” pour l’ensemble du site à l’horizon 2030. À cela s’ajoutent 5.442 panneaux photovoltaïques placés par Engie, notamment sur les carports couvrant le nouveau parking de 637 places. Ils devraient produire plus de 3.400 MWh chaque année et 81 % de cette production sera consommée sur place. La production des panneaux permettrait d’éviter l’émission dans l’atmosphère de près de 1.400 tonnes de CO2 par an.

Aqualibi pouvait accueillir jusqu’à 1.800 personnes par jour. Avec l’extension, le but est évidemment d’en accueillir davantage, sans donner plus de précisions. “Nous espérons, grâce à ces nouveautés, attirer une clientèle un peu plus internationale”, a cependant précisé Julien Demonté. Pour l’heure, “les visiteurs belges comptent pour plus de 80 % des clients, les Français du Nord pour environ 15 % et les autres clientèles étrangères pour 1 à 2 %”.

”Nous serons prêts à temps pour la réouverture d’Aqualibi le 22 décembre, a encore assuré le directeur. Nous allons débuter la mise en eau des toboggans le 15 septembre.”

Enfin, le bilan des vacances d’été de Walibi et Aqualibi se clôture sur un recul de la fréquentation d’environ 15 % par rapport à la même période en 2022. En cause : “La météo particulièrement maussade entre le 21 juillet et le 15 août qui n’a pas favorisé notre activité de plein air, a souligné Justien Dewil. De plus, l’année 2022 fut, en termes de fréquentation, l’année record au cours de cette dernière décennie. Enfin, il faut compter avec la réduction de deux semaines du calendrier des vacances scolaires francophones.”