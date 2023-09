Des résultats solides et des perspectives annuelles à la hausse pour D'Ieteren

Dans un marché belge des voitures neuves en hausse de 34,8% par rapport à la même période en 2022, D'Ieteren Automotive a profité d'une croissance de 42,1% de son bénéfice d'exploitation ajusté. Cela est notamment dû à la hausse des niveaux de production de voitures chez VW Group, des gains de parts de marché et un effet prix/mix favorable, explique le groupe dans un communiqué.

Prévisions annuelles relevées

La filiale Belron, spécialisée dans le vitrage automobile, a vu son chiffre d'affaires progresser de 11,5% alors que le résultat opérationnel ajusté a bondi de 35,8%.

Face à ces performances, D'Ieteren relève ses prévisions annuelles et table désormais sur un résultat ajusté avant impôts, part du groupe, supérieur à 960 millions d'euros, sur base d'une "bonne performance opérationnelle de ses activités, ainsi que la reclassification des charges liées aux rémunérations en action et autres plans d'intéressement à long terme en tant qu'éléments d'ajustement au sein des segments D'Ieteren Automotive, Moleskine, TVH, PHE et Corporate & non alloué".