D’Ieteren Group revoit légèrement ses prévisions à la hausse

Belron, maison-mère de Carglass et leader mondial de la réparation, du remplacement et du recalibrage de vitrage automobile- dont D’Ieteren détient 50 %- continue à cartonner. Son résultat avant impôts s’est accru de 34,8 % pour s’établir à 287 millions, “reflétant l’évolution solide du chiffre d’affaires et la forte rentabilité, avec une amélioration significative de la marge opérationnelle ajustée à 21,9 %, reflétant principalement une hausse des ventes et un contrôle rigoureux des coûts”.

Gains de part de marché

Tout roule également pour D’Ieteren Automotive qui est notamment le distributeur officiel des marques Volkswagen en Belgique, et qui est détenu à 100 % par le holding. “Stimulé par la hausse des niveaux de production de voitures chez VW Group, des gains de parts de marché, un effet prix/mix favorable et les autres services de mobilité, D’Ieteren Automotive a affiché une croissance de 42 % du résultat ajusté avant impôts à 143 millions. “Le marché belge des voitures neuves a augmenté de 34,8 % en glissement annuel”, souligne le communiqué. Belle performance également pour PHE qui a contribué pour 78 millions d’euros au résultat.

Cyberattaque

Le distributeur de pièces détachées TVH a, quant à lui, enregistré un résultat de 37 millions en baisse de 34 %, “largement due à la cyberattaque subie le 19 mars qui a entraîné une interruption d’activité importante et temporaire pendant 2,5 semaines”.

Le fabricant de carnets de luxe Moleskine a lui vu son chiffre d’affaires diminuer de 6 % tandis que le résultat opérationnel a augmenté de 23 % grâce à d’importantes initiatives en matière de contrôle des coûts. La baisse du chiffre d’affaires est expliquée par “l’impact d’une gestion plus prudente des stocks des comptes de détail et en ligne, notamment au premier trimestre”.