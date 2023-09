L’entartage de M. O’Leary revendiqué par Le Gloupier : "Nous repartons à l’attaque ! Les décideurs ne doivent plus dormir sur leurs deux oreilles"

Et Le Gloupier d’inviter M. O’Leary de revenir à Bruxelles. "Tant que vous nous inonderez avec du CO2, nous vous inonderons de crème fouettée" . Selon M. Godin, "expert en balistique pâtissière", M. O’Leary est un "patron voyou" qui mérite "la colère Chantilly". L’équipe de Noël Godin se dit revigorée depuis le récent entartage de Georges-Louis Bouchez, le président du MR. "Nous repartons à l’attaque !, s’enthousiasme Le Gloupier. Les décideurs ne doivent plus dormir sur leurs deux oreilles. Nous sommes des terroristes loufoques et on réalise ces attentats pâtissiers symboliques avec humour. La violence vient de ces grands patrons qui sont hors sol et se croient tout permis, comme Michael O’Leary", conclut-il. La réaction du patron de Ryanair, qui a profité de cet entartage pour faire de la pub pour sa compagnie, prouve bien sa personnalité manipulatrice".