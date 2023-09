Les pilotes de Ryanair basés en Belgique annoncent une nouvelle grève de deux jours

Ce sera déjà leur quatrième grève en deux mois, avec un premier mouvement de grogne qui remonte à la mi-juillet. Là aussi cette nouvelle date de grève n’a pas été choisie au hasard. Le 14 septembre est ainsi le jour de l’assemblée générale des actionnaires de Ryanair. Cet évènement annuel, qui a lieu à Swords au nord de Dublin en Irlande, est très attendu. Michael O’Leary doit notamment y faire avaliser sa récente méga commande de 300 Boeing 737 Max. Avec ce mouvement de grève, les syndicats belges espèrent que le volet social sera aussi abordé durant cette assemblée.

”L’arrêt immédiat du chantage”

Car selon syndicats et pilotes, la direction de la compagnie irlandaise continue d’ignorer “complètement” leurs demandes. Concrètement, ces derniers réclament “l’arrêt immédiat du chantage opéré par la compagnie de corréler la négociation d’une nouvelle convention collective de travail à l’abandon de toutes les procédures légales individuelles en cours”. Ils demandent “le respect strict du droit belge, le paiement des arriérés et l’ouverture de négociations sans pré-requis”.

À lire aussi

Les pilotes exigent en effet toujours la restauration de leur salaire après les coupes concédées au moment de la pandémie de Covid-19. Ils pointent également des problèmes concernant leur temps de repos puisque Ryanair souhaite aller à l’encontre d’une CCT expirant en octobre 2024, raison pour laquelle le préavis de grève des pilotes belges court jusqu’à ce moment-là.

Le dossier semble bien bloqué, selon les syndicats. “La direction de Ryanair refuse toute réelle discussion tant que la cinquantaine de pilotes basés en Belgique qui ont attaqué la compagnie irlandaise en justice ne retirent pas leurs plaintes”, explique Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE. Cette démarche est impossible de la part d'un syndicat puisqu’elle émane d’initiatives individuelles des pilotes. Les enquêtes ont d’ailleurs déjà été lancées et de premières plaidoiries auront lieu le 4 décembre devant le tribunal de Charleroi”, précise le représentant syndical.

Le silence des politiques : “Van Quickenborne doit bouger”

Les syndicats et la Belgian Cockpit Association (Beca), l’association professionnelle des pilotes de ligne de Belgique, regrettent aussi "le silence du monde politique" en Belgique sur ce dossier.

Leur lettre ouverte adressée au Premier ministre Alexander De Croo (Open-VLD) et au ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS), dénonçant le “non-respect par Ryanair des législations belges en matière de droit social et du droit du travail” n’a ainsi reçu aucune réponse. Syndicats et pilotes interpellent dès lors également le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open-VLD) et son ministère, “qui doit bouger puisqu’il est compétent”, d’après le secrétaire permanent de la CNE.

Enfin, Hans Elsen, secrétaire permanent de l’ACV Puls, se pose de “sérieuses questions” sur la manière de fonctionner de l’auditorat du travail du Hainaut qui centralise les dossiers concernant Ryanair. “L’auditorat vient seulement de nous informer qu’après autant d’années, les dossiers étaient toujours à l’instruction…”, regrette le représentant syndical.

Notons que comme pour les précédents mouvements, la grève ne touchera que l’aéroport de Charleroi puisque plus aucun avion de Ryanair n’est basé à l’aéroport de Zaventem et que les vols y sont opérés depuis d’autres bases.