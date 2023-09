Michael O’Leary, patron de Ryanair, répond avec ironie à son entartage: “J’encourage les écologistes à utiliser de la vraie crème laitière irlandaise”

Si le président du MR a annoncé vouloir porter plainte à la suite de cette attaque, le patron de Ryanair semble moins touché par ce geste. Interrogé par LN24, il ironise sur la situation : “C’était de la crème artificielle. Nous avons besoin de plus de produits laitiers en Belgique. À l’avenir, j’encourage les écologistes à utiliser de la vraie crème laitière irlandaise, bien plus savoureuse et bien plus efficace que la crème artificielle de ce matin”.

Ignorant les raisons de cet entartage, il continue : “Mais nous avons accueilli chaleureusement ces gâteaux à la crème. Cela nous aide à célébrer l’annonce du jour concernant l’ouverture de sept nouvelles lignes à l’aéroport de Charleroi cet hiver. Deux avions supplémentaires y seront également basés cet hiver, ce qui créera 70 nouveaux emplois pour les pilotes et le personnel de cabine en Belgique. Ce qui augmentera aussi la croissance de notre trafic en Belgique, qui atteindra 10 millions de passagers par an”.

Concernant les différentes grèves qui agitent l’aéroport de Charleroi ces derniers mois, Michael O’Leary est clair : “Les grèves ont été un échec total”. Le dirigeant de Ryanair assure qu’elles n’ont eu qu’un faible impact sur les vols de la compagnie. “Nous continuons à assurer environ 70 % de nos vols les jours de grève. Ils n’ont même pas le soutien de tous les pilotes et du personnel de cabine belges”, précise-t-il. Michael O’Leary appelle les syndicats des pilotes belges à s’asseoir à la table des négociations et à discuter des augmentations salariales.

L’homme d’affaires conclut en assurant que Ryanair poursuivra son développement à l’aéroport de Charleroi étant donné que les grèves sont un échec.