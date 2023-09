Ryanair : le CEO Michael O’Leary annonce de nouvelles liaisons aériennes pour l'hiver

Au total, 17 avions seront désormais basés à l'aéroport de Charleroi. Ces deux nouveaux appareils représentent, selon la compagnie, un investissement de 200 millions de dollars.

Michael O'Leary s'est également à nouveau rendu à la Commission européenne jeudi matin pour remettre une pétition qui a déjà recueilli 1,5 million de signatures de passagers. Ceux-ci demandent à l'exécutif européen de garantir le trafic aérien de transit, même en cas de grève des aiguilleurs du ciel dans l'un des États membres. La France a été touchée par de nombreux arrêts de travail de ce type ces derniers mois.

Le CEO souhaite que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, "prenne enfin des mesures pour protéger le trafic aérien de transit et garantir la liberté de mouvement des voyageurs en Europe". "Mais apparemment, j'ai entendu dire qu'elle s'intéressait davantage aux loups. En effet, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui rôdent autour de Bruxelles", a déclaré M. O'Leary.

Ces annonces ont été bousculées par un entartage de Michael O'Leary, devant le Berlaymont, alors qu'il s'apprêtait à remettre sa pétition. Deux activistes climatiques lui ont lancé deux projectiles crémeux en s'exclamant, en anglais : "Bienvenue en Belgique, arrêtez la pollution de vos avions de m****".

"Apparemment, ces activistes sont très heureux des nouvelles liaisons que nous annonçons pour Charleroi. Ils dansaient de joie. Mais si je peux me permettre un conseil, la prochaine fois, utilisez de la crème irlandaise, c'est bien meilleur", a réagi, amusé, le CEO lors de la conférence de presse qui a suivi l'incident.

"Par ce geste crémeux, nous nous opposons au monde que Ryanair nous propose. À la folie que représente l'aviation low-cost en termes d'émission de CO2, et aux méthodes employées par cette entreprise qui ne respecte ni les gens, ni les travailleurs, ni la planète et ose aujourd'hui, en la personne de son dirigeant, protester ridiculement contre les syndicats avec ses petites pancartes", a réagi par mail "l'Internationale pâtissière" à l'origine de cette action.

Le CEO a également réagi au sujet de la nouvelle grève des pilotes Ryanair basés en Belgique, annoncée jeudi pour les 14 et 15 septembre. "L'augmentation de salaire pour nos pilotes à Charleroi est sur la table depuis des mois. C'est le syndicat qui la bloque. Les grèves n'ont mené les syndicats nulle part et ne les mèneront nulle part. Elles ne nous affectent pas, nous laissons de toute façon se dérouler 60 à 70 % des vols concernés.", a-t-il estimé. "C'est la définition de la stupidité : continuer à faire la même chose encore et encore et s'attendre à un résultat différent. De plus, tous nos pilotes belges ne soutiennent pas cette grève. Nous avons de très bons pilotes en Belgique. Malheureusement, ce sont des lions dirigés par un groupe de singes au sein des syndicats".