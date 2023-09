Go Family lance un nouveau label pour aider les entreprises belges à mesurer leur impact climatique

Go Smart Digital bataille pour réduire l’impact carbone des entreprises belges en utilisant au mieux leurs infrastructures et leurs services informatiques. Go Forest a pour mission d’encourager les sociétés à planter des arbres afin de repeupler les forêts et Go Ocean lutte pour la restauration des récifs coralliens, des mangroves et des herbiers marins.

Désormais, l’écosystème propose un véritable tableau de bord pour permettre aux entreprises de mesurer les retombées de leurs initiatives en matière de développement durable.

Informations accessibles à tous

”Chaque entreprise obtient son propre tableau de bord qui regroupe des données concrètes sur l’impact de ses initiatives de développement durable, telles que le CO₂ économisé grâce à une infrastructure IT plus durable, le nombre d’arbres ou de coraux plantés, la contribution à l’emploi et aux Objectifs mondiaux des Nations Unies… explique Sarah Parent, Chief Ecological Officer de Go Family. Ces informations sont très précieuses pour les PME, surtout avec l’avènement du rapport de durabilité qui sera bientôt rendu obligatoire par l’Europe.”​

L'équipe de Go Family. ©Go Family

Les entreprises participantes disposent d’une étiquette sur laquelle figure un code QR unique renvoyant à son propre tableau de bord. “En travaillant avec un code QR, nous rendons les informations qu’il contient accessibles à tous, souligne Sarah Parent. C’est un moyen facile pour les entreprises de communiquer de manière transparente sur leurs initiatives et les données sont toujours mises à jour. Cette commodité et cette accessibilité devraient permettre au label d’être utilisé le plus largement possible dans la communication des sociétés. Nous espérons que notre label deviendra ainsi aussi connu et populaire que le label CO₂ neutre.”