Si le monde des start-up se distingue souvent par de jeunes entrepreneurs issus des générations Y et Z (c’est-à-dire des personnes nées à l’ère d’Internet et des applications pour smartphones), on croise régulièrement des jeunes pousses fondées par des personnes ayant déjà, derrière elles, un long parcours professionnel. Par nécessité ou par envie d’entreprendre, elles se lancent le défi de créer un nouveau business en partant d’une page blanche.

C'est le cas de Frédéric de Bueger, dont nous avions croisé la route, au printemps 2021, dans le cadre du Reaktor (programme d'accélération de start-up aujourd'hui disparu). À l'aube de ses 50 ans, cet ancien directeur et co-actionnaire du groupe immobilier Trevi avait consacré plusieurs semaines, aux côtés de huit autres jeunes pousses, à confronter son projet Digital Meeting aux coachs et experts du Reaktor.

Juriste de formation, Frédéric de Bueger aurait pu lever le pied et vivre confortablement des fruits de la cession, fin 2017, de Trevi au groupe français Foncia… Mais l'homme, de son propre aveu, est un "enthusiastic entrepreneur". Quelques mois seulement après avoir quitté le navire Trevi, il se remettait en selle. "J'ai fondé Konvivio fin 2018 pour apporter une réponse à une problématique que j'avais identifiée lors des douze années passées au sein du secteur immobilier : l'absence de solution do it yourself pour la gestion de copropriétés." Si la plateforme vit bien le jour, le business model s'avérera rapidement boiteux. "Lorsque le Covid est arrivé, tout s'est effondré."

Le Covid comme élément déclencheur

Plusieurs semaines avant le premier confinement de la population belge et la montée en flèche du travail à distance, l’entrepreneur basé à Plancenoit (Brabant wallon) comprit que les entreprises tenues d’organiser des assemblées générales (AG) allaient au-devant d’une grosse difficulté. "On a créé Digital Meeting qui, à l’origine, ciblait les assemblées AG des syndics de copropriétés (avec logiciel d’envoi de l’ordre du jour et des convocations, vote en ligne, archivage des procès-verbaux, etc., NdlR). Dès avril 2020, on avait une solution qui fonctionnait parfaitement bien, mais dont les syndics n’en voulaient pas!"

Frédéric de Bueger va alors profiter d’un arrêté royal - adopté, au même moment, pour encadrer des AG à distance - pour étendre la solution Digital Meeting aux sociétés et aux associations devant tenir des assemblées. "Notre premier client fut la société cotée EVS en mai 2020", se souvient-il. De nombreuses autres entreprises, grandes comme petites, suivront. Des syndics se laisseront aussi convaincre, lors du deuxième confinement en 2021, par l’efficacité de Digital Meeting.

Soucieux d’adapter sa solution aux attentes de ses clients, Frédéric de Bueger va donner, en début d’année, une nouvelle dimension à son projet. "On a fait le choix de créer deux business distincts : Digital Meeting, qui se focalise sur les syndics, et Gov&Go, qui devient un outil destiné à simplifier, à faciliter et à améliorer la gouvernance des entreprises."

Se préoccuper du "G" de "ESG"

Frédéric de Bueger, qui a participé à de très nombreuses réunions d’entreprises tout au long de son parcours professionnel (comités stratégiques, conseils d’administration, assemblées générales,…), dit avoir constaté que beaucoup de sociétés, quelles qu’elles soient (cotées, PME, start-up,…), se retrouvent régulièrement dans des situations où, pour des raisons de pure gouvernance, elles sont incapables de saisir des opportunités ou de prendre des virages stratégiques pour assurer leur croissance. La raison de ces blocages, explique celui qui exerce aussi le rôle de juge consulaire ("juge non professionnel" qui siège dans les tribunaux d’entreprise), tient souvent au fait que ces sociétés n’ont pas pris le temps, parfois dès leur création, de créer les organes de gouvernance et de clarifier leurs interactions. "On parle beaucoup de critères ESG, où le "G" signifie gouvernance, fait-il observer, mais personne ne parle vraiment de gouvernance. C’est un aspect, pourtant essentiel, qui est trop souvent négligé".

Gov&Go propose donc une plateforme "SaaS" (logiciels accessibles en ligne) pour aider et accompagner les entreprises à organiser les travaux des différents organes de gouvernance : échéancier et planification des réunions, vote et signature des PV, accès à une bibliothèque de modèles (ordre du jour, PV, rapports,…), outil de suivi des décisions, gestion personnalisée pour les administrateurs occupant plusieurs mandats, etc.

D'ores et déjà opérationnelle, la plateforme www.govandgo.com est évolutive et disponible en trois langues (français, anglais et néerlandais). "Nous comptons une bonne vingtaine de clients (grandes entreprises, sociétés familiales, coopératives,…) et nous venons de signer un partenariat avec le réseau BeAngels afin de sensibiliser les start-up et les business angels aux enjeux de gouvernance. Notre vocation est aussi de nous développer hors de Belgique." D'ici la fin de l'année, Frédéric de Bueger, rejoint récemment par Karin Maquet, a prévu de créer officiellement la société Gov&Go et de procéder à une première levée de fonds.