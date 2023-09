La startup iTraceiT reçoit 250 000 euros de la Wallonie pour son passeport numérique du diamant

À lire aussi

”Les moyens financiers supplémentaires que nous allons investir avec la Wallonie dans la startup iTraceiT vont lui permettre de s’étendre à l’échelle internationale et de positionner la Wallonie en tête de file dans un secteur en pleine expansion”, confirme le ministre Borsus.

Début 2023 déjà, la société belge iTraceiT fixait de nouvelles normes pour le traçage des diamants après avoir développé un passeport numérique intelligent basé sur la blockchain et les codes QR. Depuis, ce passeport a changé la donne dans un secteur où les sanctions contre les diamants non éthiques prennent de l’ampleur. La subvention octroyée par le fonds d’investissement Wallonia Innovation and Growth (W.IN.G) via Wallonie Entreprendre (ex-SRIW) va permettre à la startup de garder une longueur d’avance dans le traçage des pierres précieuses.

”Le secteur du diamant évolue actuellement à une vitesse fulgurante. D’ici 2025, les marques de luxe de l’industrie du diamant et de la joaillerie veulent pouvoir démontrer la provenance et l’itinéraire des diamants dans leurs montres, bagues et colliers au moyen d’un rapport objectif. Nous avons donc 1,5 an pour mettre cette traçabilité à la disposition du secteur. Grâce à cette subvention et à notre solide partenariat avec W.IN.G, nous allons pouvoir concrétiser nos ambitions”, indique Frederik Degryse, CEO de la startup belge iTraceiT.

Expansion en Europe, aux États-Unis et en Inde

Tout s’accélère pour la société belge iTraceiT implantée à Braine-le-Comte et à Anvers. En mars dernier, la société lançait son passeport intégral du diamant. Cinq mois plus tard, la startup a doublé son portefeuille de clients et voit son chiffre d’affaires atteindre le demi-million d’euros. La société est désormais prête à conquérir l’Europe et à s’étendre à l’échelle internationale via les États-Unis et l’Inde, deux pôles majeurs de l’industrie des diamants après Anvers.

”C’est une excellente nouvelle pour cette jeune entreprise en pleine expansion. Je suis ravi que la Wallonie, au travers de structures telles que Wallonie Entreprendre ou W.IN.G, puisse contribuer au développement d’entreprises prometteuses telles que celle-ci. En investissant dans la société iTraceiT, la Wallonie se positionne dans la traçabilité des diamants, un secteur qui évolue fortement”, explique le ministre Borsus.

Département R&D en Belgique

En créant son passeport du diamant, iTraceiT a fixé de nouvelles normes dans le traçage des diamants. Quels que soient la taille, la valeur et l’état du diamant, brut ou taillé, les diamantaires, les tailleurs et les acheteurs peuvent scanner un code QR pour en connaître toute l’histoire et sa provenance. Afin de garder cette longueur d’avance, la startup se concentrera non seulement sur son expansion à l’échelle internationale, mais également sur de nouveaux projets de recherche et de développement grâce au soutien du fonds d’investissement W.IN.G. C’est pourquoi iTraceiT va créer un département R&D en Belgique.

”Nous venons de lancer une application mobile de notre passeport du diamant. Il sera ainsi encore plus facile aux utilisateurs de connaître l’origine exacte des pierres précieuses. Mais nous avons d’autres projets de développement en prévision. Nous allons ainsi élargir notre passeport aux bijoux pour qu’ils puissent également être tracés et nous étudions les possibilités qu’offre l’intelligence artificielle. Par le biais de notre partenariat avec W.IN.G, nous avons accès à des partenaires technologiques, mais nous cherchons également de nouveaux talents pour renforcer notre équipe R&D d’ici fin 2023”, confie Guy De Smet, Chief Technology Officer chez iTraceiT.

Le passeport peut également tracer l’origine des aliments et des médicaments

Le logiciel d’iTraceiT ne s’applique pas uniquement au secteur des diamants. La technologie basée sur la blockchain et les codes QR peut également être déployée pour d’autres métaux précieux. Mais d’autres secteurs peuvent également utiliser le logiciel belge. Il suffit de penser au secteur médical ou à l’industrie alimentaire. Là aussi, il est important de pouvoir tracer l’origine des produits. Le logiciel d’iTraceiT a l’avantage de permettre à différents systèmes de communiquer entre eux et peut être combiné avec d’autres technologies utilisées par les entreprises pour tracer les articles.

”Notre technologie permet de relier toutes les parties prenantes et d’identifier toutes les sources des produits. Grâce à la blockchain, nous ajoutons un code de sécurité afin qu’aucune donnée ne puisse être supprimée. Cela renforce la sécurité et, en même temps, la crédibilité de notre logiciel. Pensez au secteur alimentaire dans lequel différentes initiatives existent déjà pour différents ingrédients. Avec iTraceiT, les sociétés de restauration ou les supermarchés pourront aussi intégrer toutes les informations relatives à un repas déjà préparé pour une vue d’ensemble entièrement sécurisée”, conclut Guy De Smet.