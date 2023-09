OPA sur Exmar: la FSMA dépose plainte auprès du parquet pour irrégularités dans la communication

Cela se complique pour Nicolas Saverys, l'actionnaire de contrôle d'Exmar, qui a lancé une offre publique d'achat sur Exmar dont il détient le contrôle via son holding Saverex. On a appris ce vendredi soir que la FSMA (le gendarme boursier) a déposé plainte pour irrégularités dans la communication. En cause: la lettre envoyée par Exmar auprès des actionnaires pour les convaincre d'apporter leurs titres à l'OPA.