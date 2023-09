Arthur Deleval, CEO d’E2 Drives qui fournit le moteur du vélo électrique de Decathlon: "On revient de loin et on est fiers"

Pas fait pour les grandes boîtes

Grand-parents ingénieurs, parents ingénieurs commerciaux, père passionné d’automobile… Il était écrit qu’Arthur Deleval ferait de l’ingénierie pour la mobilité. “J’ai toujours été très curieux de tout démonter. À 16 ans, j’achetais des motos pour les retaper et les revendre”, se souvient le CEO d’E2 Drives. Diplômé de l’École Polytechnique de Louvain, le jeune ingénieur mécanicien réalise entre 2010 et 2012 un master spécialisé en transmission automobile en alternance entre l’IFP School à Ruel-Malmaison et Renault France : “J’avais hâte de quitter Renault. Lourdeur de la structure, manque d’efficacité, inertie… Je me suis dit : 'Une grande boîte, plus jamais'. J’aime être au cœur de l’action, le dynamisme, que ça aille vite…”

Arthur Deleval rentre en Belgique, et c’est là que son oncle, indirectement lié au secteur des moteurs de vélos électriques, lui parle de ce nouveau moyen de transport à très haut potentiel : “Quand j’ai essayé mon premier vélo électrique, j’ai trouvé incroyable la façon dont nos forces sont décuplées, un peu comme si on était Superman. Répondre à un besoin grâce à la technique m’a toujours animé et je voulais monter mon business. J’ai donc commencé à repenser l’ensemble de la transmission d’un vélo – tout ce qui va des pédales jusqu’à la roue – en m’inspirant de l’automobile.”

Le “monstre” qui valide le concept

Retourné habiter chez ses parents, c’est dans sa chambre qu’il construit son premier système de motorisation intégré dans un prototype statique type vélo d’appartement. Le “monstre” – engin fabriqué très rapidement et grossièrement pour tester un concept – lui permet de valider la faisabilité technique de l’idée. Étape suivante : trouver un électronicien pour réaliser un second prototype roulant avec un moteur plus léger et plus compact. Via un ami commun, Simon Godfrind rentre alors dans le projet. Il fait le choix d’abandonner sa thèse de microélectronique et cofonde E2 Drives avec Arthur Deleval en avril 2013 à Louvain-la-Neuve. Ils convainquent deux business angels et le fonds Nivelinvest d’injecter 220 000 euros dans l’entreprise. C’est là que commence le parcours du combattant pour la recherche d’un partenaire industriel.

”Nous avons signé en 2014 un contrat de licence exclusif avec l’un des plus grands acteurs mondiaux du vélo, raconte Arthur Deleval. Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu, ils ont un peu 'mis notre technologie au placard'. Et pour d’autres raisons diverses, la collaboration n’a pas fonctionné. Nous avons donc perdu deux ans sur l’aspect prospection même si le montant de ce contrat nous a tout de même permis de continuer à développer la technologie.”

Partenariat exclusif avec Decathlon

En 2018, E2 Drives commence le projet d’un vélo tout entier et pas seulement du système de motorisation. Et c’est toujours en quête d’un industriel pour mettre ce produit sur le marché que les deux entrepreneurs rencontrent Herman Van Beveren, directeur du développement des vélos de ville B’Twin au siège de Decathlon à Lille. Ils signeront finalement un partenariat exclusif en octobre 2020 pour le système de motorisation. “Nous avons la même philosophie de simplifier l’accès au vélo pour tous et Decathlon a moins d’aversion au risque que d’autres industriels, conclut Arthur Deleval. Dix ans c’est long. Je n’aurais jamais pensé que trouver un partenaire prendrait autant de temps ni que ce serait Decathlon ; nous n’avons nos premiers employés que depuis 2019 ! Aujourd’hui, on est 20 et on concurrence Bosch qui a 100 personnes rien que sur la R&D. On revient de loin et on est fiers.”

En quelques dates

1987 : naissance à Knokke-Heist

2010 : diplôme d’ingénieur mécanicien à l’École Polytechnique de Louvain et master interdisciplinaire en création d’entreprise

2012 : master spécialisé en transmission automobile

Avril 2013 : création d’E2 Drives

Octobre 2020 : partenariat exclusif avec Decathlon

2023 : installation à Wavre et lancement du vélo électrique LD 920 E

Plus besoin de passer les vitesses

Le système de motorisation à changement de vitesse automatique continu développé par E2 Drives et qui équipe le LD 920 E s’appelle Owuru. Il permet de se défaire du dérailleur, un élément souvent peu robuste dans le temps. Owuru peut en théorie parcourir plus de 20 000 kilomètres sans avoir besoin de changer de pièce ou d’effectuer d’entretien spécifique. L’électronique calcule en temps réel la cadence de pédalage pour avoir le bon rapport de vitesse à chaque instant en fonction du dénivelé, d’où une conduite fluide et une accélération franche à pleine puissance. Le vélo de 26 kg est assemblé à Lille avec des pièces en provenance d’Europe. Garanti deux ans, il a une autonomie d’environ 60 km en mode “Turbo” et 130 km en mode “Eco”.