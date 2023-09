Dorothea von Boxberg (Brussels Airlines) : “On arrivera mieux à rivaliser avec Ryanair quand elle n’aura plus tous ses avantages illégaux à Charleroi”

À la tête de Brussels Airlines depuis avril dernier, Dorothea von Boxberg a une solide expérience du secteur aérien. Après des études de business et d’ingénieure qui l’ont amenée à Berlin et Paris, l’Allemande a commencé sa carrière professionnelle en 1999 au sein de Boston Consulting Group. En 2007, la native de Francfort a rejoint le groupe Lufthansa qu’elle ne quittera plus.

Au sein du groupe allemand, dont Brussels Airlines est une filiale, Dorothea Von Boxberg gravit peu à peu les échelons pour finir par diriger la branche cargo de la compagnie. “Souvent, on parle du commerce mondial de manière assez abstraite. Ce poste m’a permis de voir très concrètement comment les échanges mondiaux se passaient sur le terrain”, explique-t-elle. Je suis fascinée par le secteur aérien. On relie les gens entre eux, les cultures, les économies…”

Depuis le printemps dernier, la quadragénaire a fait le grand saut vers la Belgique pour y remplacer une autre Allemande, Christina Foerster qui était CEO ad interim, aux commandes de la compagnie belge. “Je suis venue seule à Bruxelles, mes trois enfants, qui sont déjà grands, sont restés avec mon mari en Allemagne. Avant de m’installer ici, Je connaissais un petit peu la Flandre et Bruxelles mais pas du tout la Wallonie. J’adore la Belgique. Il y a tant de choses à faire ici, depuis la côte belge jusqu’aux vallées vertes de Wallonie”. La dirigeante apprécie aussi “l’excellente nourriture” de notre pays. “Les gens en Belgique sont si sympathiques. C’est incroyable. Au début je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient si gentils avec moi. Je me disais que cela devait être quelque chose de particulier chez Brussels Airlines. Puis je me suis rendu compte que cette bienveillance existait chez tous les Belges. Du moins celles et ceux que j’ai rencontrés”. Entretien.

Vous êtes la cinquième CEO de Brussels Airlines en cinq ans. Comptez-vous rester plus d’un an à la tête de la compagnie belge ?

(Elle rigole). Oui, oui. Tous ces changements sont notamment liés à la pandémie du Covid qui a touché fortement les compagnies aériennes, dont Brussels Airlines. Évidemment, cela aide si un CEO reste un peu plus longtemps. On a besoin de cette stabilité.

L’été est souvent un moment clé pour une compagnie aérienne. Comment cela s’est-il passé chez Brussels Airlines ?

On a eu un très bel été, même si cela reste en dessous de 2019. Nous sommes à 85 % de notre capacité d’avant pandémie. Mais si vous comparez ces chiffres par rapport à l’année dernière, on a fortement grandi, avec 8 % de passagers supplémentaires. Ce qui est positif aussi, c’est qu’on a eu moins de retards, d’annulations de vols et pas de grèves, grâce à un accord conclu avec les syndicats. On s’est beaucoup amélioré à ce niveau, alors que la pression sur notre personnel était beaucoup plus forte vu le nombre plus important de passagers accueillis dans nos avions. Je suis convaincue qu’on aura des très bons résultats cette année. Le deuxième trimestre a été très positif, le troisième sera encore meilleur. On devrait terminer dans le vert cette année. Nous devons montrer les prochaines années que nous sommes un bon investissement pour Lufthansa. On ne pourra pas grandir si on n’est pas profitable sur le long terme.

L’instabilité politique que connaissent beaucoup de pays de l’Afrique de l’Ouest change-t-elle votre stratégie vers ce continent ?

On a dû s’adapter car certains pays, ont fermé leur espace aérien (en plein entretien, la CEO apprendra que le Niger autorisait dorénavant les avions à survoler son territoire, NdlR). Il a donc fallu trouver de nouvelles routes, faire des détours. Oui, cela impacte nos opérations. Mais cette situation ne change pas fondamentalement notre stratégie. On veut rester la compagnie de référence sur l’Afrique. On envisage d’ailleurs de nouvelles destinations et fréquences de vols en Afrique. On espère pouvoir en dire davantage. Brussels Airlines est devenue trop petite durant la période de restructuration et la pandémie. Une compagnie a besoin d’une certaine taille pour être efficace. On doit encore grandir. L’année prochaine, on devrait quasiment atteindre la taille que nous avions avant la pandémie. Il faut qu’on poursuive sur cette lancée.

Plusieurs passagers africains se plaindraient du personnel de cabine de Brussels Airlines, en estimant qu’ils ne parlent pas assez bien français.

Je n’ai rien entendu de la sorte. Et cela m’étonne : tous nos membres du personnel de cabine doivent parfaitement parler le français, le néerlandais et l’anglais. C’est aussi quelque chose qui m’épate chez vous les Belges, cette faculté à apprendre d’autres langues.

Récemment, le ministre français des Transports Clément Beaune a proposé de mettre un prix minimum pour les billets en Europe, une idée soutenue par son homologue Georges Gilkinet en Belgique. Il dit que des billets d’avion à dix euros, à l’heure de la transition écologique, ce n’est plus possible. Êtes-vous d’accord ?

Les politiques veulent réduire l’empreinte CO2 des avions en Europe. Je comprends cela et je l’appuie : les compagnies aériennes doivent contribuer à la solution d’un transport durable. Il existe déjà de nombreuses règles qui vont dans ce sens. Mais rajouter une nouvelle règle chaque jour, cela n’aidera pas. Il faut arrêter avec cela ! Selon moi, il y a actuellement deux solutions, à savoir le système d’échange de quotas d’émission et l’obligation de mettre du carburant durable dans les avions qui vont dans la bonne direction. Ces solutions coûtent très cher aux compagnies aériennes -on n’est d’ailleurs pas toujours heureux avec cela – mais elles obligent le secteur à aller dans la bonne direction. Ce n’est pas encore idéal car cela met les compagnies aériennes européennes en position de faiblesse par rapport aux compagnies des autres continents. Il y a clairement une situation de concurrence déloyale et il faudrait rectifier le tir. Mais l’Europe incite aux bons comportements et c’est positif. Deux solutions pour un problème c’est suffisant, on n’en a pas besoin de cinq ou six.

Quelle est la quantité de carburant durable qu’on retrouve dans les avions de Brussels Airlines ?

Pour l’instant, on est à moins de 1 %. Ce n’est pas assez. En 2025, il faut arriver à 2 %. On n’y arrivera pas si la production de ce carburant durable n’augmente pas. Actuellement, 3 % de nos passagers utilisent nos tarifs verts, soit un surplus pour le carburant durable ou une compensation carbone. Il en faut davantage. Certains pensent que pour améliorer l’empreinte écologique du secteur aérien, la meilleure manière est de ne pas voler. Ce n’est pas vrai. Vous pouvez voler, si vous enlevez le CO2 dans le ciel d’une autre manière.

Est-ce que ce n’est pas du greenwashing, ce raisonnement ?

Non. Pour moi, la pollution est une question de molécules dans l’air. Si avant et après un vol, il y a le même nombre de molécules dans le ciel, c’est OK pour la planète. Bien sûr, nous n’en sommes pas encore là. Mais individuellement, les passagers peuvent déjà y arriver. C’est du concret. Les options existent. On parle beaucoup de ce boycott de l’avion, surtout auprès des plus jeunes générations. Mais dans nos chiffres, cela ne se voit pas du tout. On ressent au contraire que les gens ont plus que jamais besoin de cette liberté de voyager après en avoir été privés durant la pandémie.

Vous avez récemment porté plainte contre l’aéroport de Charleroi, pourquoi ?

Il y a un problème de concurrence déloyale. Nous avons l’impression qu’ici à Zaventem, nous sommes désavantagés par rapport aux autres aéroports régionaux, surtout Charleroi qui est proche et est aussi une option pour les passagers depuis Bruxelles. Le système de charges aéroportuaires est fait de telle façon qu’il y a une énorme différence entre ce que nous payons et ce que les compagnies aériennes paient à Charleroi. Notre plainte vise les autorités qui permettent ce système et pas une compagnie en particulier. Pour nous, ce système tarifaire est illégal et ne suit pas les règles européennes. On espère que l’Europe va réagir et que cela va changer.

Pourquoi Brussels Airlines n’opère-t-elle pas depuis Charleroi pour bénéficier de ces tarifs avantageux ?

Ce ne serait pas possible. On a toutes nos activités de hub ici à Zaventem. Si on était une nouvelle compagnie et qu’on commençait nos opérations, oui, on pourrait aller à Charleroi. Mais ce n’est pas le cas. Déménager, ne fût-ce qu’une partie de nos opérations en Wallonie, serait tout à fait contraire à notre stratégie de compagnie de hub, avec cette connexion entre le réseau africain, nord-américain et européen. On est une petite compagnie hub et avoir des opérations sur deux aéroports n’aurait aucun sens.

Brussels Airlines a fortement réduit son réseau européen, là où Ryanair ne fait que l’agrandir. Avez-vous abandonné cette compétition européenne face à votre grand rival en Belgique ?

Non, le réseau européen est très important pour nous et nous le reconstruisons petit à petit après les réductions liées à la pandémie. On veut proposer toutes les destinations qui intéressent le passager en Belgique. Mais c’est vrai qu’il est difficile de rivaliser avec Ryanair. On arrivera mieux à le faire quand la compagnie n’aura plus tous ses avantages que nous estimons illégaux à Charleroi.

Il y a eu récemment une plainte de racisme au sein du personnel de Brussels Airlines. Comment avez-vous réagi ?

La diversité et l’inclusion sont très importantes pour Brussels Airlines. On a des programmes pour les gens de couleur. Il y a des formations obligatoires sur le racisme, pour savoir ce que c’est, où et comment cela commence, etc. Mais même avec tout ce programme, un(e) collègue a déposé une plainte il y a huit mois, à la suite de laquelle nous, en tant qu’employeur, avons été contactés par Unia pour donner une explication. Nous l’avons fait longuement, après quoi le dossier a été clôturé par Unia. On regrette cela et on ne voudrait que cela n’arrive plus jamais. Brussels Airlines a toujours été une compagnie très inclusive. On doit encore s’améliorer. On pousse notre personnel à nous dire ce qui ne va pas. Parfois ce sont des petites choses. On va par exemple adapter nos règles dès l’année prochaine sur les coupes de cheveux du personnel de bord pour que nos employés ayant des coupes afros ne se sentent pas discriminés et soient plus à l’aise au travail. La chose la plus importante, c’est la prise de conscience.

Les syndicats vous reprochent, comme la plupart de vos prédécesseurs, de pas être assez présente à Bruxelles, ce qui nuirait au management de l’entreprise. Que répondez-vous ?

Évidemment. Je ne suis pas d’accord. Il faut comprendre comment fonctionne le groupe Lufthansa, avec les fortes synergies, que ce soit en termes commerciaux ou de stratégie, entre les différentes compagnies qui le composent. Mais tout ne se passe pas qu’à Francfort. Cela peut se décider à Zurich, Bruxelles ou Vienne. J’ai un rôle commercial pour le groupe, mais ma mission principale reste de diriger Brussels Airlines.

Vous êtes l’une des rares CEO femme d’une compagnie aérienne en Europe. Comment le vivez-vous ?

Chez Brussels Airlines, nous sommes nombreuses ! Au moins 30 % des positions de haut management sont occupées par des femmes. Dans le comité de direction, nous sommes même majoritaires. Mais c’est vrai que, globalement, le secteur aérien reste très masculin, comme beaucoup d’autres secteurs d’ailleurs. J’ai envie de montrer aux autres femmes que c’est possible, de leur donner confiance. De manière générale, je trouve que la diversité est très positive dans une entreprise, cela amène une autre façon de penser, cela fait bouger les lignes. Vous savez, les gens ont tendance à engager des personnes qui leur ressemblent. Avoir un management mixte, cela permet aussi de varier les profils que nous recherchons. On est en croissance et on engage. Certains profils sont plus difficiles à trouver qu’auparavant, comme dans l’informatique mais être hôtesse ou steward attire toujours autant de monde.

Avez-vous eu déjà des contacts avec le gouvernement belge ?

Oui, j’ai eu mes premiers contacts récemment. Le gouvernement nous a bien aidés durant la pandémie. Mais il y a aussi des discussions plus difficiles, comme celui concernant le bruit des avions à l’aéroport de Bruxelles. À ce sujet, l’idée de mettre en place une plateforme avec les citoyens et tous les acteurs concernés était très bonne. Mais si on a pu exprimer nos arguments et nos doléances, on a l’impression de ne pas avoir été entendus dans les solutions proposées. En Belgique, vous êtes pourtant réputés pour trouver des compromis, mais ici on n’y est vraiment pas. Selon nous, il y a d’autres mesures possibles et plus intelligentes que celles de fermer un aéroport la nuit ou limiter son nombre de vols pour réduire le bruit des avions. La meilleure solution est d’investir dans de nouveaux avions moins polluants et bruyants, comme les Airbus A320 et A330 Neo, qui réduisent le bruit de moitié. Limiter l’activité de l’aéroport ne serait pas seulement nuisible pour les compagnies aériennes, mais aussi pour tous les gens qui y travaillent et les clients qui veulent avoir leur colis à temps ou voyager.

Un nouvel avion Tomorrowland

Parfois considérée comme une compagnie allemande par ses concurrentes, Brussels Airlines tient à réaffirmer sa “belgitude”. Elle le fait notamment via ses cinq avions iconiques. “Nous voulons toujours en avoir cinq, explique la nouvelle patronne. On aura d’ailleurs un nouvel avion Tomorrowland car l’ancien va quitter notre flotte. Mais pour l’instant, il n’y a pas d’autres projets Ces avions iconiques sont une très belle manière de promouvoir la Belgique à travers le monde”. Renouvelé l’année dernière, le Trident met à l’honneur les Red Flames et les Diables Rouges. “Nous sommes toujours la compagnie des équipes nationales belges de football et sommes fiers de l’être”, poursuit Dorothea von Boxberg. On voudrait transporter les équipes à chacun de leurs déplacements, mais parfois c’est impossible car tous nos avions sont pris”.

Des prix toujours à la hausse

En 2022, Brussels Airlines a vu une augmentation d’environ 15 % en moyenne du prix de ses billets d’avion. “Cette tendance continuera en 2023, mais de manière moins forte, d’environ 10 % en moyenne”, explique la compagnie. “Les augmentations de prix se feront davantage sentir pendant les vacances. Pour les personnes qui sont plus flexibles dans leurs projets de voyage, il y a toujours moyen de trouver de bonnes affaires” , annonce Brussels Airlines.