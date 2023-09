Jupiler lance une série sur les coulisses de la qualification de l'équipe de Belgique à l'Euro 2024

L’idée était aussi de contribuer à davantage de diversité et d’égalité des chances sur la scène musicale.

C'est également l'un des objectifs de Believe. Partenaire de la Pro League et de l'Union belge de foot, Jupiler se rappelle en effet au bon souvenir des fans des Diables rouges qu'elle soutient depuis 30 ans, avec cette série documentaire dont le premier épisode est on air depuis le 30 août. Elle raconte les coulisses de la campagne de qualification de notre équipe nationale pour l'Euro 2024.

Chaque épisode se concentre sur un joueur, ainsi qu’une personne contribuant de près ou de loin à l’équipe nationale. ©Jupiler

Believe, du nom de l'hymne des supporters mis en boîte par les DJ Dimitri Vegas&Like Mike à la demande de Jupiler à l'occasion de la dernière Coupe du monde de foot, entend justement nous faire oublier le triste parcours qatari des Diables en mettant en avant la jeune génération.

La série comptera six épisodes de 15 minutes à 20 minutes qui seront diffusés sur le site Jupiler.be, l’application de l’Union belge ainsi que sur les plateformes de streaming RTLplay et VTM GO.

Nouvelle génération

Chaque épisode se concentre sur un joueur, ainsi qu’une personne contribuant de près ou de loin à l’équipe nationale. À l’écran, chacun raconte son parcours, ses rêves et ses émotions… avec pour fil conducteur l’espoir que représente la nouvelle génération, portée par des espoirs comme Dodi Lukebakio, à l’honneur dans le premier épisode.

Believe est produite par la maison de production Les Mecs et réalisée par Heleen Declercq. On soulignera aussi la musique, signée par un jeune et talentueux compositeur louvaniste, Arthur Brouns, qui a enregistré l'intégralité de la bande sonore avec des musiciens du Brussels Philharmonic et de l'Antwerp Symphony Orchestra.