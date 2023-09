Les salade-bar Superbowl se multiplient à Bruxelles : "Nous visons des emplacements avec une garantie de passage des bureaux"

La carte du qualitatif et du local

L'aventure a démarré en 2018 sous l'impulsion d'Adrien le Hodey et d'Augustin Querton qui possèdent aujourd'hui environ 70 % des parts. Ils croisent en 2021 le chemin de Steven Beckers, aujourd'hui CEO de Superbowl. "Nous vivions alors chacun de notre côté les effets des confinements. J'avais, à l'époque, un concept qui s'appelait Nood à l'avenue Louise. Nous avions les mêmes ambitions et les mêmes envies et nous avons décidé de fusionner nos concepts", explique Steven Beckers (37 ans).

Superbowl, qui devrait afficher, cette année, un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, compte donc à ce jour 5 emplacements, tous situés à Bruxelles : dans la gare du Midi, au Mont des Arts, rue du Trône, avenue Louise et dans le quartier Schuman. "Nous sommes une entreprise assez jeune et qui a été mise sur pause pendant deux ans avec la crise du Covid. Nous nous attendons à ce que la rentabilité soit au rendez-vous avec le lancement de notre sixième shop", ajoute encore Steven Beckers.

En phase de développement, l'entreprise investit, il est vrai, des montants conséquents pour bâtir sa croissance future. C'est notamment le cas au travers d'un entrepôt tout neuf, situé à Anderlecht, qui centralise la production destinée aux différents points de vente. "Cet atelier nous permettra de produire pour répondre aux besoins de 20 Superbowl", ajoute-t-il.

La chaîne, ouverte de 8 à 16 heures, s'adresse en priorité à une clientèle de travailleurs disposant d'un certain pouvoir d'achat et désireuse de consommer des denrées saines, ultra-fraîches et de qualité, tout en misant sur les produits locaux. "Nous visons des emplacements dans lesquels il y a une garantie de passage des bureaux. Nous avons été impactés pendant le Covid par le télétravail mais nous croyons aux emplacements physiques et nous allons continuer à en ouvrir. La tendance dans les entreprises est d'ailleurs en train de changer et de plus en plus d'entre elles demandent que leurs salariés reviennent au bureau. C'est même le cas pour Zoom aux États-Unis. On ressent cette tendance aussi en Belgique", dit-il. Parallèlement à ses points de vente, Superbowl a aussi développé une application numérique permettant à la clientèle de passer commande et planche sur un système de livraison aux salariés d'entreprises partenaires.

Paris et Amsterdam après la Belgique ?

Superbowl, qui emploie à ce jour 18 équivalents temps plein et a recours à une cinquantaine d'étudiants, entend continuer à grandir. "En fonction des possibilités, nous visons entre 10 et 12 emplacements Superbowl au cours des deux ou trois prochaines années", explique Steven Beckers. Un sixième emplacement devrait bientôt voir le jour à Bruxelles. "Deux emplacements sont encore à l'étude, l'un dans le quartier de la gare de Nord, l'autre à proximité du goulet Louise", poursuit notre interlocuteur.

Deux nouveaux shops pourraient s'ajouter à la liste en 2024. Les regards se tournent vers Waterloo et Wavre, à proximité de zones de bureaux, tout comme vers d'éventuels espaces dans les gares ou les aéroports. À plus long terme, la chaîne rêve aussi de s'implanter en Flandre - "Gand, Leuven ou Anvers sont des villes avec un réel potentiel" - et à l'international, avec une prédilection pour Paris ou Amsterdam.