"C’est une page qui se tourne": le baron et banquier Paul-Emmanuel Janssen est décédé

Issu des familles actionnaires des sociétés Solvay et Sofina (par sa mère Maya Boël), Paul-Emmanuel Janssen a en effet été à la tête d’un des fleurons belges passés sous pavillon étranger. Ce juriste de formation fut le président du comité de direction (de 1982 à 1988) et puis du conseil d’administration (de 1988 à 1998) de la Générale de Banque, qui était la banque belge de référence. Et qui est maintenant dans le giron du group français BNP Paribas.

Succédant à Eric de Villegas, Paul-Emmanuel Janssen n’essaya pas de révolutionner l’institution mais veilla à bien la positionner notamment sur l’échiquier international. Et cela dans un contexte de profondes réformes sur les marchés financiers qui visaient à renforcer la concurrence dans le secteur bancaire notamment par la mise en place d’un système d’adjudication pour les bons du Trésor et les Olo’s (obligation de l’Etat belge). Ce banquier, réputé à l’ancienne, “a compris” que ces réformes initiées par Philippe Maystadt, l’ancien ministre des Finances PSC (devenu par la suite "CDH" et désormais "Les Engagés") et l’ancien gouverneur de la Banque nationale Fons Verplaetse “allaient dans le sens de l’histoire”, nous explique cet ancien membre du comité de direction. Ce qui préoccupait Paul-Emmanuel Janssen, c’était avant tout de “défendre l’intérêt de l’institution laissant de côté toute considération personnelle”, nous raconte un autre proche collaborateur.

Ceux qui ont travaillé avec lui le décrivent aussi comme un homme affable qui, avec une certaine bonhomie, n’hésitait pas à poser la même question tant qu’il n’avait pas compris la réponse. “Je l’ai vu se fâcher seulement deux fois”, nous raconte l’un de ses anciens collaborateurs. Et l’une des deux fois fut quand un conseil d’administration de la Générale de Banque a été convié à son insu pour décider du rachat de la banque par le bancassureur Fortis qui était dirigé par Maurice Lippens. A l’époque la Société générale de Belgique, rachetée par les Français de Suez, était actionnaire de la Générale de Banque (environ 20 %) et de Fortis. C’était donc l’actionnaire de contrôle, sous la direction de son ancien administrateur délégué Gérard Mestrallet, qui était à la manoeuvre, en cheville avec Maurice Lippens. La famille Janssen- Paul-Emmanuel est le frère de Daniel qui fut le patron de Solvay- était aussi actionnaire de la Générale de Banque mais à concurrence de quelques pourcents seulement.

En parfaite symbiose avec le comité de direction de la Générale de Banque présidé par feu Ferdinand Chaffart, Paul-Emmanuel Janssen ne croyait pas au modèle de bancassurance et donc à un avenir avec Fortis. Et comme ils n’en voulaient pas, ils avaient entamé des discussions de rapprochement avec les Néerlandais d’ABN Amro. “Le comité de direction privilégiait la piste du stand alone, mais quand Gérard Mestrallet a fait comprendre que la banque serait de toute façon vendue, il a cherché la voie alternative d’une fusion avec ABN Amro”, nous raconte un protagoniste de l’époque. On connaît la suite de l’histoire. Fortis, qui avait précédemment racheté la banque d’affaires MeesPierson et la caisse d’épargne CGER, a gagné la bataille.

Ce fut le moment pour Paul-Emmanuel Janssen de se retirer de la Générale de Banque, tout en gardant un oeil attentif sur le monde des affaires. Ce mélomane fut aussi un président très engagé et actif dans l’ASBL les Amis de l’Institut Bordet.