Le paquet salarial du nouveau patron de l'entreprise publique est composé d'un revenu de base et d'un bonus à court terme, comme son prédécesseur. La nouveauté réside dans un bonus à long terme, qui ne pourra être attribué qu'à partir de la troisième année, en fonction d'une série d'objectifs à atteindre. Selon la porte-parole de bpost Veerle Van Mierlo, Chris Peeters peut donc "gagner moins ou plus" que l'ancien PDG, selon que les objectifs sont atteints. Selon le journal Le Soir, le salaire pourrait s'élever à 1,2 million d'euros. "En théorie, cela est possible", a déclaré l'entreprise.

À lire aussi

Une prime de 250 000 euros

La prime à la signature de 250.000 euros doit, elle, être vue comme une compensation des montants perdus par Chris Peeters en quittant son poste chez Elia, souligne la porte-parole de bpost.

L'ensemble de ces conditions ont été établies en concertation avec la ministre compétente Petra De Sutter (Groen) et le gouvernement, précise encore l'entreprise postale.