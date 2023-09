Nutella : les promotions se multiplient dans la grande distribution

Et vous connaissez la ritournelle : Colruyt s’adapte à la concurrence. "Lors de la promotion de Delhaize, nous ajusterons le prix au kilo de notre pot de 900 grammes afin de rester le moins cher du marché", précise l’enseigne.

Une belle histoire

Nutella, c’est en tout cas une fabuleuse histoire née voilà bien longtemps.

Les premiers balbutiements de la plus célèbre des pâtes à tartiner débutent juste après la dernière guerre. Ce produit est alors une brique, qu’il faut trancher, et dont l’emballage arbore une noisette. Cette première esquisse se nomme Giandujot, nom d’un personnage de carnaval du Piémont, où les Ferrero sont installés, plus précisément à Alba.

Grandujot devient SuperCrema 5 ans plus tard, un changement de nom qui correspond aussi à une modification de sa présentation : il est plus crémeux et peut donc être tartiné.

C’est toutefois en 1964 que le Nutella est officiellement lancé. "La recette est améliorée, ce qui conduit à la création du tout premier pot de crème de noisettes et de cacao", nous rappelle le site de la marque.

Depuis lors, le succès ne s’est jamais démenti, enfin presque. En 2012, une polémique avait touché la marque phare du groupe Ferrero, accusé d’être trop gourmand en huile de palme. Pas très durable, tout cela. L’entreprise d’Alba a contre-attaqué en s’engageant depuis 2015 à s’approvisionner en filière durable. La société achète près de 200 000 tonnes d’huile de palme par an, soit 0,3 % de la production mondiale.

Ferrero avait présenté dès 1946 un produit qui deviendra par la suite le Nutella.

C’est donc une affaire qui marche, en dépit de la concurrence des marques propres avec, par exemple, une croissance de 6 % de la pâte à tartiner "maison" de Carrefour qui gagne des parts de marché. Delhaize a plutôt tendance à "investir dans sa marque propre", ce qui correspond aussi à une offre financièrement plus accessible, même si le 1+1 pour les pots de 700 grammes permet donc d’en avoir deux pour 4,25 euros.

Chez Colruyt, "Nutella gagne en popularité auprès de nos clients", explique Patti Verdoodt, du service presse, même si, là aussi, les marques propres progressent. "Au cours des douze derniers mois, Colruyt a même gagné des parts de marché pour Nutella."

Le pot de 900 grammes est le plus populaire chez Delhaize et Colruyt. Chez Carrefour, le Nutella 700 g connaît l’évolution la plus positive, "aussi parce que c’est ce format qui est en promo".

À chaque pot, son profil de clients. "La variante 900 grammes séduit les familles avec enfants, tandis que la variante 200 grammes attire les célibataires ou les personnes qui ne mangent pas beaucoup de choco", poursuit Patti Verdoddt.