Apple se plie enfin à la législation européenne et abandonne son chargeur Lightning : quand arrivera le changement pour les utilisateurs ?

L’obligation sera de mise à partir de décembre 2024. Pour Apple, c’est un coup dur. Le chargeur Lightning, sorti en 2012 déjà, était clairement en avance sur le mini USB et tient la tête haute face à l’USB C. Tous les appareils de petites électroniques (tablettes, appareils connectés…) devront s’y plier. La prochaine étape sera de rendre un chargeur universel obligatoire pour les ordinateurs portables, alors que les PC généralisent de plus en plus l’adoption de l’USB C. Ce qui devrait être obligatoire pour Apple d'ici 2026.

Un changement pas anodin

Outre la “défaite” technologique, alors qu’Apple défendait les caractéristiques techniques de ses chargeurs (plus fins, ne retenant pas la poussière, etc.), cela risque de peser sur ses marges, alors que la marque à la pomme vend ses chargeurs à des prix généralement plus élevés que les chargeurs standards. Par exemple, si l’on passe par leur site officiel, pour la prise chargeur et le câble, le prix monte à près de 50 euros, là où un chargeur USB C basique tourne autour de dix euros, voire 20 pour un chargeur rapide. De quoi rogner les recettes du groupe, déjà sous pression.

Notons que si la Commission a mis du temps à obtenir cette victoire, après des années de lobbying d'Apple et autres, elle a réussi à faire appliquer sa décision et ce pour tous les appareils Apple vendus dans le monde. Ce qui n’est pas rien.