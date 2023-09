Bpost: si le salaire du CEO augmente, les autres salaires doivent suivre, explique Vooruit

"Toute personne qui travaille dur au jour le jour a droit à un salaire digne", estime la socialiste flamande. "Mais nous constatons que les CEO d'une grande entreprise comme bpost ont plus de possibilités. Mon frère est facteur et doit combiner deux emplois pour joindre les deux bouts. En attendant, le nouveau CEO gagnera 52 fois plus qu'un simple postier. Cela ne peut quand même pas être ça l'objectif?"

"Si la ministre De Sutter décide de doubler le salaire d'une direction déjà bien payée, le salaire du personnel doit également augmenter. C'est tout à fait logique. Si les augmentations de salaire bénéficient toujours à la direction et pas à ceux qui s'investissent tous les jours, bpost connaîtra rapidement d'autres problèmes. J'appelle la ministre De Sutter à réformer d'urgence la tension salariale", a ajouté Mme Depraetere.

Mardi après-midi, le chef de groupe PS à la Chambre Ahmed Laaouej s'est rallié à l'idée. ""Nous soutenons totalement cette proposition de Vooruit. Si le CEO de bpost touche des bonus, les travailleurs doivent aussi voir leurs revenus augmenter. Après tout, les résultats de l'entreprise sont le fruit du travail de tous", a indiqué le socialiste francophone. "Plus globalement, nous plaidons pour une limitation de l'écart salarial entre le plus haut et le plus bas revenus au sein des entreprises publiques. Nous avions d'ailleurs déposé une proposition de loi en ce sens en 2020", a-t-il rappelé.

L'annonce du nouveau paquet salarial de M. Peeters, qui dirigeait jusqu'à présent Elia, a suscité également des réactions de l'opposition, à la fois du PTB et de la N-VA qui ont demandé à entendre les explications de la ministre des Entreprises publiques.