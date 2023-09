Concrètement, la compagnie transportera jusqu’à 253 personnes par vol, et quittera Singapour à destination de Bruxelles les lundis, mercredis, vendredis et dimanches peu avant minuit. Pour les liaisons Bruxelles-Singapour, les vols seront effectués Singapour les lundis, mardis, jeudis et samedis dans les alentours de midi.

”Bruxelles est un pôle économique et politique européen majeur, et le lancement de ce service ajoute une nouvelle superbe ville historique à la liste des destinations de SIA. Nos clients voyageant depuis l’Europe ont ainsi un point de correspondance supplémentaire vers Singapour, ainsi que vers l’ensemble de la région Asie-Pacifique via notre hub à l’aéroport Changi. SIA continuera d’analyser son réseau et de trouver des possibilités d’offrir plus d’options à ses clients”, se réjouit Dai Hao Yu, vice-président par intérim chargé de la planification du marketing chez Singapore Airlines.

D’autres capitales européennes accueillent déjà les avions de la compagnie aérienne, comme Londres, Barcelone, Amsterdam ou encore Paris. Avec cette nouvelle ligne, le nombre de destinations européennes pour la compagnie asiatique grimpera donc à treize.

À noter que la vente de billets sera disponible dès ce 13 septembre.