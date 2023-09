Ubike innove pour accélérer l’adoption du vélo en entreprise

guillement "Même si ça se fait de façon assez désordonnée et qu'il reste pas de chemin à parcourir, Bruxelles montre une belle dynamique. Les infrastructures pour les cyclistes s'améliorent, tout comme la cohabitation entre vélos et voitures"

Si l’adoption du vélo en milieu urbain évolue positivement, une ville comme Bruxelles, capitale de l’Europe, reste à la traîne face à des “championnes” comme Paris, Amsterdam ou New York. Dans le classement des villes les plus cyclables au monde, les Pays-Bas dominent les trois premières places, avec des parts modales du vélo – c’est-à-dire le nombre de trajets réalisés à vélo divisé par le nombre total de trajets (voitures, transports en commun, marche, etc.) – approchant les 60 % ! Deux villes belges se classent dans le top 10 : Gand (avec 33 %) et Bruges (25 %). Et Bruxelles ? La part modale du vélo s’élève actuellement à seulement 3 %. “Même si ça se fait de façon assez désordonnée et qu’il reste pas mal de chemin à parcourir, Bruxelles montre une belle dynamique. Les infrastructures pour les cyclistes s’améliorent, tout comme la cohabitation entre vélos et voitures”, souligne Michel Lagasse. La Région bruxelloise ambitionne d’augmenter la part modale du vélo à 11 % d'ici 2030.

À la rencontre de 25 000 employés

C’est pour contribuer et accélérer cette transition vers une mobilité plus douce et durable que Ubike annonce, quelques jours avant la Semaine de la mobilité (du 16 au 22 septembre), deux initiatives susceptibles d’accroître l’adoption du vélo en entreprise. Jusqu’à récemment, parmi les clients d’Ubike, seuls 5 % des employés utilisaient des vélos d’entreprise. L’entreprise constate désormais, grâce à l’amélioration et à l’ajout de services, des taux qui frôlent régulièrement les 30 % ! “Notre première initiative s’appelle BikeHive, explique le CEO d’Ubike. Comme dans une ruche (le mot anglais “hive” signifie ruche, NdlR), nous voulons créer, trois fois par an, une émulation à travers un programme d’accompagnement complet afin d’aider les entreprises à augmenter l’adoption du vélo parmi leurs employés. Le programme propose des événements interactifs, un soutien personnalisé pour la communication interne, des sessions d’information, des conseils pratiques sur le vélo et la sécurité routière, etc.”. Ainsi, à l’occasion de la Semaine de la Mobilité et durant tout le mois de septembre, Ubike a prévu de rencontrer plus de 25 000 employés pour les intégrer dans ce programme.

La plateforme Nearly New Bike propose une sélection de vélos de grandes marques reconditionnés à des prix compétitifs. ©Ubike

La deuxième initiative est Nearly New Bike : elle vise à rendre le vélo accessible à tout le monde, “quel que soit le salaire”, dans une approche d’économie circulaire (https://nearlynewbike.com/). “La plateforme Nearly New Bike propose une sélection de vélos de grandes marques reconditionnés à des prix compétitifs (jusqu’à -60 %), dans notre propre atelier, rendant le vélo plus accessible pour tous”, précise Michel Lagasse. Une fois remis à neuf, les vélos reconditionnés sont accompagnés d’une garantie de 12 à 18 mois et d’une politique de retour de 30 jours.