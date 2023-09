Voici la nouvelle destination africaine de Brussels Airlines

À lire aussi

60 pilotes et membres d’équipage engagés

Pour équiper cet A330, environ 60 pilotes et membres d’équipage de cabine seront engagés. Le premier vol vers Nairobi est prévu en juin 2024. La liaison sera assurée six jours par semaine pendant l’horaire d’été et quatre fois par semaine en hiver. “Ce dixième avion intercontinental est un signe clair de la confiance que le groupe Lufthansa (propriétaire de Brussels Airlines, NdlR) nous accorde et renforce notre rôle de plaque tournante vers l’Afrique pour le groupe”, s’enthousiasme Dorothea von Boxberg, la CEO de Brussels Airlines.