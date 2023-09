Tomorrowland, Rock Werchter, Pukkelpop… : l’app de paiement Bonsai plante plus de 250 000 arbres dans les “forêts des festivals”

Ainsi, pour chaque tranche de dix transactions effectuées, Bonsai s’engage à faire un don pour planter un arbre à Madagascar via l’ONG Eden Reforestation Project. Et la jeune pousse a profité de la saison des festivals d’été pour frapper encore plus fort…

L’entreprise récemment labellisée B-Corp s’est associée à plusieurs événements belges comme Rock Werchter, Pukkelpop ou Tomorrowland. Les festivaliers ont ainsi pu participer à planter à Madagascar une “forêt des festivals”, depuis l’achat de leur billet jusqu’à leur consommation sur place ou leur visite du stand Bonsai pendant les événements.

Dans le climat tropical de Madagascar, les arbres de mangrove sont connus pour leur capacité d'absorption du CO₂ quatre fois supérieure à celle d'une forêt belge. ©Bonsai

Des arbres de mangrove pour chaque festival

Ils ont pu choisir la forêt associée à leur festival préféré. Rock Werchter a eu le plus grand succès avec 99 569 arbres de mangrove plantés, suivi de Tomorrowland avec 95 816 arbres et Pukkelpop avec 30 672 arbres. De plus, 17 324 arbres ont été plantés dans la forêt du Graspop Metal Meeting et 10 182 dans celle du CORE Festival. Dans le climat tropical de Madagascar, les arbres de mangrove sont connus pour leur capacité d’absorption du CO₂ quatre fois supérieure à celle d’une forêt belge.

Au total, 250 000 arbres ont été plantés pendant l’été des festivals, soit l’équivalent de 50 terrains de football. Les festivaliers curieux de savoir où se trouvent leurs arbres peuvent trouver la forêt de mangroves aux coordonnées suivantes : -15.429556, 46.682786. "Au cours de l’été, nous avons accueilli environ 30 000 nouveaux utilisateurs grâce aux collaborations avec les festivals. Ces festivaliers ont réagi positivement à notre option de paiement verte et sont ainsi devenus des adeptes de Bonsai”, souligne Koen Vanpraet, CEO de la société.

600 000 arbres plantés

La start-up anversoise a aussi récompensé les festivaliers par des “leaves” afin de notamment gagner des tickets pour différents événements, des produits dérivés et des visites de coulisses. Plus de 3 000 prix ont été remportés.

D’après la jeune pousse, avec une moyenne de 600 transactions par an, soit 60 arbres plantés, chaque Belge pourrait compenser ses émissions annuelles de CO₂, et cela sans même changer ses habitudes de consommation. L’objectif très ambitieux est de planter vingt millions d’arbres d’ici 2025. Pour l’instant, Bonsai a franchi le cap des 600 000.