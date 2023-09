F-35 : Alexander De Croo en visite à l'usine Sabca de Lummen

En 2018, le gouvernement belge a décidé d'acheter 34 avions de combat F-35 pour la composante aérienne afin de remplacer les F-16 vieillissants. Dans le cadre des engagements d'intérêts essentiels de sécurité (IES, en anglais "Essential Security Interests") pris dans le cadre du programme F-35, Lockheed devrait offrir des opportunités aux entreprises belges de participer industriellement aux différentes phases du programme.

"Nos entreprises devraient avoir une participation maximale aux projets découlant des investissements belges dans la défense", a déclaré M. De Croo lors de la visite.

"Ce n'est pas seulement important pour le rendement économique tout au long de la chaîne industrielle. Il est également important de maintenir le savoir-faire technologique existant dans notre pays au sommet et de le déployer à l'échelle mondiale. Une industrie de défense forte en Belgique et en Europe est indispensable pour la sécurité de nos citoyens et de nos alliés"; a ajouté le Premier ministre.

C'est à Lummen, grâce à de nouveaux outils de haute technologie, que SABCA - désormais intégrée dans le groupe belge Orizio - que seront produits des éléments du F-35 en vertu d'un accord signé entre Lockheed et l'industrie belge. La co-entreprise (joint venture) BeLightning, composée d'Asco Industries, de SABCA et de Sonaca Group, a obtenu la fabrication d'au minimum 400 empennages horizontaux (en jargon des "Horizontal Tail Planes", HTP) pour le F-35.

En juin dernier, lors du Salon international de l'Air et de l'Espace (SIAE) du Bourget, près de Paris, SABCA et Lockheed ont signé un deuxième accord-cadre, qui devrait déboucher sur la production, à Lummen, d'éléments d'ailes du F-35 - appelés "les Big 5" -, pour un montant potentiel de 500 millions d'euros.