Faire bondir le chômage à 50 % pour “écraser l’arrogance” des employés : un grand patron crée la controverse

L’un des hommes les plus riches d’Australie, devenu un magnat de l’immobilier en vendant des résidences de luxe un peu partout dans le pays, pose son constat : les travailleurs ne s’impliquent plus autant qu’avant dans leur travail. “Les gens ont décidé qu’ils ne voulaient plus vraiment travailler autant à cause du Covid et cela a eu d’énormes répercussions sur la productivité. Les métiers ont définitivement perdu en productivité.” Dans ce même discours, Tim Gurner va même plus loin en affirmant que les employés “ont été grassement payés ces dernières années pour ne pas trop en faire. Nous avons besoin que ça change.”

Pour contrer cette tendance négative, le promoteur immobilier évoque une thèse dans laquelle il explique qu’il faut faire “bondir le chômage de 40-50 %." La raison ? “Nous avons besoin de rappeler aux gens qu’ils travaillent pour leur employeur, et non l’inverse. C’est cette dynamique qu’il faut changer. Nous devons écraser cette arrogance, et ça doit se faire en faisant souffrir l’économie.”

À lire aussi

Les réactions s’enchaînent

Sans surprise, les déclarations de l’Australien n’ont pas tardé à faire réagir. Sur le réseau social X, la vidéo a été vue plus de 24 millions de fois en 48 heures, avec son lot de mécontentement dans les commentaires. À commencer par le député travailliste australien Jerome Laxale, qui a dénoncé des propos “qu’on pourrait associer au 'grand méchant' d’un dessin animé, pas au PDG d’une entreprise en 2023.”

Outre-Atlantique aussi, ça fait réagir. L’élue démocrate américaine Alexandria Ocasio-Cortez a déclaré : “Souvenons-nous que les grands dirigeants ont tellement augmenté leur propre salaire que le ratio entre la rémunération des dirigeants et celle des travailleurs se situe désormais à l’un des niveaux les plus élevés jamais enregistrés.”