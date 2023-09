Comment MyWater Community veut révolutionner l'eau à domicile: "Vendre des bouteilles d'eau en plastique, c'est un métier qui est complètement mort"

Rien ne prédestinait réellement les deux hommes à se lancer dans une telle aventure. Le premier a ainsi pendant 30 ans été actif dans le business de l’aide à la prospection pour le compte de gros clients informatiques qui avaient pour noms SAP, Microsoft, IBM et Cisco. Avec une belle réussite à la clé pendant de nombreuses années. Mais l’arrivée du RGPD, la montée en puissance d’un réseau comme LinkedIn et la crise du Covid ont entraîné la faillite de son entreprise. Là où son associé belge connaissait, dans le même temps, d’autres galères, à l’issue de la perte d’un procès, financièrement très coûteux.

Bref, liés par la nécessité de surmonter les épreuves, les deux hommes se serrent les coudes. "Frappé par la problématique des déchets plastiques en mer et sur les plages, mon ami Éric m'a dit qu'il voulait me parler d'un projet. Il avait découvert un équipement fabriqué en Italie que l'on installe sous l'évier et qui permet de purifier l'eau. Il a fait un test à l'aveugle avec moi, entre une eau de la marque Spa que j'aime beaucoup et qui est peu minéralisée, donc très bonne pour la santé, et cette eau osmosée. J'ai été incapable de faire la différence", explique Pierre Mercier.

Un euro par jour

L'aventure pouvait commencer. Installée sous l'évier, cette machine - un boîtier de 44x44x12 centimètres - permet donc de filtrer efficacement l'eau et de la purifier via un processus "d'osmose inverse", tout en réglant le taux de minéraux essentiels. De quoi éliminer chlore, calcaire, pesticides, métaux lourds, bactéries… "Cela donne donc en goût une eau proche de la Spa", ajoute notre interlocuteur.

La technologie permet de délivrer, au départ d'un petit robinet, un peu moins de deux litres d'eau pure à la minute, utilisable pour tous les usages alimentaires. "Jusqu'ici, des osmoseurs étaient réservés à une certaine élite car ce type de machine coûte en Italie aux alentours de 2 500 euros. Notre révolution ne porte pas sur la technologie en elle-même mais plutôt sur la démocratisation de l'accès à celle-ci. Pour un euro par jour, nous installons à domicile un système qui vous permet de produire chez vous de l'eau pure. Nous voulons travailler avec des communautés qui comme nous sont convaincues qu'une bonne santé commence d'abord par consommer une eau de qualité", explique Pierre Mercier. MyWater Community, qui reste propriétaire des équipements installés chez les particuliers, propose en effet des formules de leasing à 29 euros par mois (TVA comprise) qui comprend l'installation, l'entretien et la maintenance de l'appareil. Sans autre engagement que celui de garder le dispositif au minimum trois mois pour des raisons comptables.

Les premiers résultats sont rapidement au rendez-vous. Avec l'appui d'un réseau de "prescripteurs" dans le monde de la santé et du bien-être, la start-up commence à se faire connaître et séduit ses premiers clients. Lancée à la fin 2020, la toute petite structure compte aujourd'hui 200 aficionados mais anticipe 450 installations à la fin de cette année et un millier supplémentaires l'année prochaine. Et le cap des 10 000 clients est clairement fixé d'ici quatre ans. "En 2024, notre objectif est de dégager un chiffre d'affaires qui tournerait aux alentours de 225 000 euros", estime encore Pierre Mercier.

"Les vendeurs de bouteilles d’eau, c’est mort !"

La start-up restant donc propriétaire des machines installées, le financement de sa croissance est un enjeu stratégique. "Nous avons construit notre business plan avec des taux de 4 %. Ils sont maintenant à 7,5 %. Pour nous, cela a été une petite surprise…", reconnaît-il. Une nouvelle levée de fonds, de 250 000 euros, aura lieu en janvier. "Ce sera la dernière dont on aura besoin car nous visons la rentabilité à la fin de l'année prochaine." Parallèlement, MyWater Community va postuler pour pouvoir bénéficier des facilités de financement proposées dans le cadre d'EasyGreen, le pôle de Wallonie Entreprendre destiné à soutenir les entreprises actives dans la transition énergétique.

Si la start-up vise dans un premier temps la Belgique et la France (où elle pourrait demander le statut d'"entreprise à mission"), elle regarde également les opportunités dans des pays comme le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou encore la Suisse. Pierre Mercier en est en tout cas convaincu : la révolution de l'eau est en marche. "Pour nous, les vendeurs de bouteilles d'eau en plastique, c'est un métier qui est complètement mort. C'est délirant sur le plan écologique. Avec la démocratisation de l'osmose inverse, on aura demain de tels équipements dans tous les foyers et cela fera partie intégrante de la maison, au même titre que d'autres équipements. Je crois dans la décentralisation de la purification de l'eau", conclut-il.