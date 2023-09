Possible licenciement collectif chez Schneider Electric : une action syndicale en cours devant les grilles de l’entreprise

Un déplacement qui aurait un impact pour les travailleurs belges puisque 85 emplois seraient menacés, 66 ouvriers et 19 employés, sur les 550 employés en Belgique.

En réaction, CSC et FGTB ont décidé, ce vendredi matin à 6 heures, de lancer une mobilisation, devant les gris de l’entreprise à Uccle. “Les syndicats n’ont appris la nouvelle que quelques minutes avant le personnel. Pire, le groupe n’a pas hésité à transmettre l’information presque simultanément à la presse, qui la relayait déjà alors que la réunion était toujours en cours et que l’assemblée du personnel n’avait pas encore lieu. Les organisations syndicales ne peuvent que constater que c’est encore aux travailleuses et aux travailleurs de payer le prix fort de la mondialisation débridée”, déplore le front commun syndical par communiqué.

Comme le prévoit la Loi Renault, un Conseil d’entreprise extraordinaire aura lieu jeudi prochain au siège de Schneider Electric Belgique. “Nous espérons très vite obtenir plus de clarté sur cette décision et surtout des garanties plus solides pour l’avenir des 85 travailleurs et travailleuses. Les organisations syndicales en front commun sont mobilisées dès à présent aux côtés des travailleurs et travailleuses impactés.”