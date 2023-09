Freemiumplay lève 2 millions d’euros pour booster son business de cartes cadeaux digitales dédiées aux loisirs

Cette rentrée, l’entreprise clôture tout juste une levée de fonds de 2 millions d’euros, dont La Libre Eco a pu prendre connaissance en primeur. Bouclé auprès d’Elevation Capital Partners et réalisé avec l’accompagnement de la société de conseil Exægis (Paris), ce tour de table est une nouvelle étape pour la société qui s’est toujours autofinancée. “Nous recherchons des entreprises à la croissance saine et rentable, développant des solutions innovantes capables de devenir la référence sur leur marché selon notre analyse, partage Alexis Kisielevoska, senior investment associate chez Elevation Capital Partners. C’est le cas de FreemiumPlay. Dans un marché des cartes cadeaux largement dominé par le retail physique, FreemiumPlay apporte une solution dématérialisée et adaptée aux loisirs actuels.”

À ce jour, la société basée à Bordeaux compte plus de 80 éditeurs partenaires à son catalogue, comme Netflix, Disney +, OCS, MyTF1 Max, Deezer, Spotify, Playstation, Xbox, Babbel, Le Monde, L’Équipe, Petit Bambou, Strava ou encore Yuka. La société additionne plus de 200 entreprises clientes et 100 000 utilisateurs.

Embaucher 30 personnes

Déjà rentable, Freemiumplay a vu son chiffre d’affaires tripler entre 2020 et 2022. Elle compte d’abord utiliser l’argent de la levée de fonds pour recruter une trentaine de salariés. Aujourd’hui, ils sont 16. Ensuite, l’entreprise souhaite asseoir sa position de leader sur son segment en B2B2C (Business to Business to Consumer, en entreprises et comités d’entreprises) et accentuer ses efforts sur le B2C. La société vise 1 000 entreprises clientes d’ici 2025, en France, en Belgique et en Europe.

”Nous allons pouvoir continuer notre développement pour répondre au mieux aux préoccupations des clients. Car dans un contexte économique compliqué, la demande de divertissement numérique reste pourtant toujours très forte, explique Nicolas Yvelin, CEO de FreemiumPlay. Quand on sait qu’en moyenne, 75 à 80 euros par foyer et par mois sont dépensés en divertissement en ligne, FreemiumPlay veut accélérer pour proposer du pouvoir d’achat numérique au plus grand nombre : entreprises, salariés et particuliers.”