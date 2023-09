Offre sur Exmar: les trois scénarios possibles pour Nicolas Saverys

Il existe trois scénarios possibles. Si Nicolas Saverys ne franchit pas la barre des 90 %, la transaction est terminée. Un tel cas de figure n’est pas à exclure étant donné qu’un certain nombre d’actionnaires, en particulier ceux fédérés par Bart Goemaere, le rédacteur en chef de BeursTisp (TuyauxBourse), estime que le prix proposé de 11,10 euros est trop bas. Et rien n’indique qu’ils aient changé d’avis. D’autant que les résultats semestriels d’Exmar publiés le 8 septembre confirment que la société spécialisée dans le transport de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et dans les infrastructures gazières se porte bien. Dans ce cas de figure, Exmar restera cotée sur Euronext Bruxelles, avec un capital flottant limité. D’où un risque de décote d’illiquidité ? Certains analystes boursiers estiment que les risques d’une forte décote par rapport aux prix de l’OPA sont limités. Un : parce qu’Exmar a beaucoup de liquidités (près de 450 millions avant déduction des dettes). Deux : parce que son actionnaire majoritaire, Saverex, aura besoin d’argent pour rembourser les emprunts contractés pour financer l’OPA. Les 29 % déjà acquis représentent près de 200 millions d’euros. Pour trouver des liquidités, Nicolas Saverys pourrait proposer qu’Exmar distribue un super dividende. Une autre possibilité serait une réduction de capital, ce qui permet de distribuer du cash sans payer le précompte mobilier.

Vers une majoration du prix ?

Deuxième scénario possible : Nicolas Saverys atteint la barre des 90 %. Dans ce cas-là, il est légalement obligé de rouvrir l’offre. Il peut le faire tout en majorant le prix. Serait-il prêt à le faire ? À voir. Ce qui est sûr, c’est que s’il augmente son prix, tous les actionnaires, même ceux qui ont déjà apporté leurs titres, y auront droit.

Troisième possibilité : Saverex a 95 % et peut donc lancer la procédure d’un squeeze out (sortie forcée de la Bourse). Ce scénario rêvé par Nicolas Saverys paraît peu probable.

On peut imaginer qu’un certain nombre d’actionnaires auront hésité jusqu’au bout à apporter leurs titres, surtout vu le contexte un peu confus de ces derniers jours. Comme l’a révélé La Libre il y a une semaine, la FSMA, le gendarme boursier, a déposé une dénonciation au parquet pour “irrégularités dans la communication” . En cause : la lettre du 22 août envoyée aux actionnaires. La FSMA a aussi fait rectifier la communication aux actionnaires. Une nouvelle lettre, datée du 8 septembre, indique qu’Exmar n’a pas pris l’initiative d’approcher certains actionnaires pour les convaincre ou les inciter à apporter leurs titres à Saverex. Et d’ajouter que la lettre du 22 août a “peut-être donné l’impression” que les actionnaires “ont une obligation d’apporter leurs actions. Dans le cas où vous avez déjà apporté vos actions lors de ce deuxième tour, vous avez également le droit de retirer votre offre”. Certains l’ont-ils fait ? À voir…