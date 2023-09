Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook, Sundar Pichai, Satya Nadella,… Toute personne qui s'intéresse un tant soit peu aux nouvelles technologies connaît ces personnalités. Elles incarnent ce qu'on a coutume d'appeler les Big Tech. Mais qui connaît Jensen Huang ? Jusqu'à il y a peu, le grand public ignorait tout de cet Américano-Taïwanais de 60 ans. Il dirige pourtant l'un des groupes technologiques les plus puissants au monde.

Le visage de Jensen Huang, connu jusque-là par les gamers et les techies, a fait son apparition à la "Une" des médias du monde entier lorsque l'action de Nvidia a littéralement flambé à la Bourse de New York (l'action bondit de 26 % en quelques heures), le 24 mai dernier, dans la foulée de l'annonce de résultats financiers dépassant toutes les attentes. Ce jour-là, trente ans après la création de la société avec deux ingénieurs en électronique de la Silicon Valley (Californie), Nvidia est entrée dans le club très fermé des sociétés dont la capitalisation boursière dépasse la barre des 1 000 milliards de dollars. Seules Apple, Microsoft, Google et Amazon font mieux !

Le rêve américain

Né à Tainan, ville située sur la côte occidentale de Taïwan, le 17 février 1963, Jen-Hsun ("Jensen") Huang n'avait pas encore dix ans lorsqu'il a posé le pied sur le sol américain. De crainte que la guerre du Vietnam n'enflamme l'Asie du Sud-Est, ses parents ont préféré émigrer aux États-Unis. D'abord dans le Kentucky, avant de déménager dans l'Oregon, où Jensen Huang décrochera, en 1984, une licence en génie électrique. Huit ans plus tard, il complétera son cursus par une maîtrise en ingénierie électrique à Stanford (université à laquelle il fera un don de 30 millions de dollars pour construire le Jen-Hsun Huang Engineering Centre).

Jensen Huang fait ses premiers pas professionnels chez Advanced Micro Devices, où le jeune ingénieur est chargé de la conception et de l'ingénierie de microprocesseurs. Au milieu des années 1980, ces microprocesseurs permettent au Central Processing Unit (CPU) d'un ordinateur de fonctionner. Il rejoint ensuite LSI Logic, jeune société de conception de semi-conducteurs et d'ingénierie logicielle, dont il deviendra l'un des directeurs.

À 30 ans, Jensen Huang décide de voler de ses propres ailes en fondant Nvidia avec Chris Malachowsky et Curtis Priem, deux ingénieurs en électronique de Sun Microsystems diplômés, eux aussi, de Stanford. Le trio se réunit autour d'une même vision du futur de l'industrie informatique, connue sous l'appellation d'informatique graphique accélérée. Avec une mise de fonds initiale d'à peine 40 000 dollars (dopée, très rapidement, par des fonds de capital à risque de la Silicon Valley), Jensen Huang et ses deux associés vont révolutionner le monde de l'informatique et des puces électroniques en créant, en 1999, "GeForce", qui est considéré comme étant, si pas le premier, le plus puissant Graphic Processing Unit (GPU) de l'histoire de l'informatique.

Des consoles de jeux à l’IA

Dans un premier temps, ces processeurs graphiques - conçus par Nvidia mais fabriqués à Taïwan par le groupe TSMC - vont surtout équiper les consoles de jeux vidéo (très gourmandes en graphiques et nécessitant une plus grande puissance de calcul). Nvidia décrochera un contrat avec Microsoft pour développer le matériel graphique de la Xbox. La pépite de Santa Clara, ville où se situe le siège social de l’entreprise, équipera aussi la PlayStation de Sony.

Les GPU, véritables cerveaux électroniques, vont progressivement se répandre à d'autres appareils. Nvidia va aussi élargir ses activités aux API (interfaces de programmation d'applications) et SoC (systèmes sur puce). Désormais, Nvidia touche non seulement les ordinateurs et les consoles de jeux, mais aussi les téléphones portables, l'électronique embarquée dans les voitures autonomes, la télémédecine, la robotique, le métavers, les centres de données, les services cloud et, last but not least, les systèmes d'intelligence artificielle.

L’explosion de l’IA générative depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI, en novembre 2022, est venue couronner la domination de Nvidia dans le secteur des puces et, par la même occasion, propulser la figure de Jensen Huang parmi les nouveaux titans de la tech mondiale. Selon le dernier décompte du Bloomberg Billionaires Index, la fortune de Mister Huang est estimée à 46 milliards de dollars.

L’art de la "keynote" en terrain conquis

Jensen Huang accorde rarement des interviews aux médias. En revanche, il excelle dans les keynotes, ces discours délivrés lors de grands-messes dont le secteur de la tech est très friand. Fin mai, nous avions eu l'opportunité d'assister, dans le cadre du salon Computex de Taipei, à Taïwan, à l'une de ces keynotes. Veste de cuir et pantalon noir (à la Steve Jobs !), le cofondateur et patron de Nvidia avait arpenté l'énorme scène du Palais des expositions de Taipei durant près de deux heures. Face à une salle comble, séduite par le succès et le charisme du natif de Tainan, Jensen Huang avait dévoilé les dernières innovations de Nvidia (nouvelles puces surpuissantes, nouveau super ordinateur, nouveau processeur de calcul accéléré doté d'une mémoire géante, etc.). Quelques jours plus tôt, la capitalisation boursière de Nvidia avait franchi la barre des 1 000 milliards de dollars.

En quelques dates

17 février 1963 : naissance à Tainan (ville du sud-ouest de l’île de Taïwan).

5 avril 1993 : création de Nvidia avec Chris Malachowsky et Curtis Preim. Jensen Huang occupe les fonctions de CEO et président.

24 mai 2023 : la capitalisation boursière de Nvidia franchit la barre des 1 000 milliards de dollars.