La mutualité Helan installe des terrains de jeu... pour adultes

La perspective d’un enfant

La dernière en date consiste en l'installation de terrains de jeu pour adultes, destinés à lutter contre la perte de masse musculaire. Diverses études évaluent en effet cette perte à environ 10 % tous les dix ans à partir de l'âge de 30 ans. Ce qui peut entraîner des problèmes de santé. "Les muscles deviennent plus fins et plus courts, réduisant ainsi leur capacité de contraction et leur force, confirme Jef Vanhoof, expert en mouvements chez Helan. Des problèmes qu'il est possible d'éviter en faisant un minimum d'exercices musculaires."

D’où l’idée d’une série de bancs ludiques qui sollicitent différents muscles pour s’y asseoir : un banc "sans les mains", un banc "à bascule", un banc "toboggan" ou un banc d’escalade. Ceux-ci ont été installés à Gand, dans le parc de Blaarmeersen, et cinq autres villes et municipalités ont aussi manifesté leur intérêt pour les dix bancs conçus par FamousGrey et le studio de design louvaniste RAAK, avec un même objectif : adopter la perspective d’un enfant et encourager de façon ludique les adultes à rester actifs.

"En intégrant ces bancs design dans des espaces récréatifs, nous n'incitons pas seulement à faire plus d'exercices, nous encourageons aussi les parents à jouer avec leurs enfants au lieu de rester scotchés à leur smartphone en les attendant", explique-t-on chez FamousGrey. Ce qui participe à n'en pas douter au concept de "bien-être total" cher à Helan.

Ces terrains de jeu pour adultes ont fait l’objet d’une campagne de RP orchestrée par Lewis et Famous Relations, assortie d’un volet influenceurs et d’un film diffusé notamment sur les réseaux sociaux.FB