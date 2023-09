Bientôt une usine de pneus usagés en province de Liège, plus de 12 millions d’euros levés pour le projet

Si aucun chiffre au niveau de l’emploi n’est encore annoncé, c’est une nouvelle positive pour la Région.

La moitié des pneus usagés de Belgique

”Via un procédé de pyrolyse, cette usine permettra de traiter localement l’équivalent de la moitié des pneus de voitures belges”, communique Noshaq à ce propos ce lundi.

”Plus de 5 millions de pneus de voiture sont collectés en Belgique chaque année d’après Recytyre, l’organisme belge en charge de la coordination de la collecte de pneus usagés. Dans notre pays, la majorité de ces pneus usagés sont broyés et les particules de gomme sont séparées des matières textiles et métalliques afin d’être ensuite utilisées dans différentes filières industrielles telles que des sols sportifs, des matériaux amortissant ou d’insonorisation, du mobilier urbain ou de l’asphalte routier notamment”, précise l’invest wallon, qui entend donc aller plus loin dans les possibilités de recyclage, sans donner encore beaucoup plus de détails.

”Nous proposons une solution localement ancrée et robuste tant sur le plan technologique qu’au niveau environnemental. Une véritable innovation", explique pour sa part le fondateur et dirigeant de Risorce, Bernard van den Wouwer, alors que l'entreprise compte traiter 18 000 tonnes de granulats de pneus par an, soit l'équivalent de près de 2,4 millions de pneus. Un objectif fixé à 2025.

”Si ce procédé industriel n’est pas nouveau en tant que tel, son application au recyclage de granulats de pneus en est à ses balbutiements. Aucune unité de ce type n’est encore en opération à une échelle industrielle en Belgique ni dans les pays limitrophes”, précise encore l’invest wallon dans son communiqué.